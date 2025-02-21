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Ексголову Тернопільської облради Михайла Головка підозрюють у недекларуванні майна на понад 2 млн грн

17:15, 21 лютого 2025
НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові облради в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації.
Ексголову Тернопільської облради Михайла Головка підозрюють у недекларуванні майна на понад 2 млн грн
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НАБУ і САП повідомили народному депутату 7-го та 8-го скликань, колишньому голові Тернопільської облради, чинному депутату цієї ж облради Михайлу Головку про підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн. Про це повідомляє НАБУ.

Як встановило слідство, підозрюваний, обіймаючи посаду голови Тернопільської обласної ради, не вказав у деклараціях за 2022-2023 рр. належну своїй матері квартиру площею 201,9 кв. м., яку використовував разом із членами сім’ї, нежитлові приміщення (паркувальне місце, автомийку та кладову), які належать членам сім’ї, а також кошти на банківському рахунку.

Дії депутата кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Спеціалізована антикорпрокуратура вказала, що наразі у ВАКС слухається справа за обвинуваченням вказаної особи в проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

У НАБУ додали, що ексголова облради також обвинувачується у вимаганні хабаря у власника приватного підприємства та одержанні 600 тис. грн.

САП і НАБУ не називають ім’я, але, за даними ЗМІ, йдеться про Михайла Головка.

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НАБУ САП Тернопіль

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