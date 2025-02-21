Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Майклом Волцом

За словами Андрія Єрмака, під час розмови сторони обмінялися думками щодо зближення позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та США.

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом.

За його словами, під час розмови сторони обмінялися думками щодо зближення позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та США.

«У цьому контексті відзначив важливість візиту спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога до України», - заявив Єрмак.

Також він наголосив на важливості збереження двосторонньої співпраці та підтримання високого рівня взаємовідносин між Україною та Сполученими Штатами і висловив вдячність за підтримку, яку американський народ надає Україні в цей важливий період.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 20 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрівся із спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.

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