Судей местных судов будут командировать в апелляционные для предотвращения остановки правосудия – Рада поддержала законопроект

Как отметил Денис Маслов, в Украине благодаря международным партнерам существуют одни из самых открытых конкурсов, но они также являются одними из самых длительных, и в настоящее время только 35% апелляционных судов укомплектованы судьями – поэтому Рада приняла за основу законопроект с «планом «Б» о командировании судей первой инстанции в апелляционные суды.

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В Украине существуют одни из самых открытых конкурсных процедур в суды благодаря международным партнерам, но они также являются одними из самых длительных в мире, что может привести к фактической остановке правосудия в апелляционных судах. В настоящее время только треть апелляционных судов обеспечена судьями, что приводит к назначению дел на конец года. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, который выступил докладчиком по законопроекту 6049.

В итоге 25 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 6049 о направлении судей с целью обеспечения осуществления правосудия и устранения угрозы прекращения работы апелляционных судов.

Законопроект был внесен в парламент еще в сентябре 2021 года. Ранее его называли «планом «Б» на случай, если конкурс на должности судей апелляционных судов «застопорится».

Как отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, принятие этого законопроекта необходимо просто для того, чтобы не остановить правосудие.

«Просто услышьте цифры. Из 1081 вакансии в апелляционных судах фактически заполнены и действуют 377 судей. То есть 35% от требуемого количества. Это приводит к затягиванию рассмотрения дел – эти суды рассматривают уголовные производства, сейчас дела назначаются на конец года.

Но после очередного взаимодействия с нашими уважаемыми партнерами и выполнения рекомендаций у нас сложилась ситуация, при которой у нас самые открытые конкурсные процедуры, но они одни из самых длительных в мире. Поэтому ближайшее заполнение вакансий в апелляционных судах ожидается – скажем мягко – очень нескоро. Этот законопроект жизненно необходим, чтобы завтра просто не повесить замок на апелляционных судах и не прекратить осуществление правосудия.

Ко второму чтению мы добавим, что судьи первой инстанции, прошедшие квалификационное оценивание, смогут временно направляться для осуществления правосудия в апелляционный суд. Временно, до момента, когда на эту должность по конкурсной процедуре не придет соответствующий кандидат. Исключительно для того, чтобы не остановить правосудие», – отметил Денис Маслов.

В свою очередь, член Комитета Сергей Власенко заявил, что этот законопроект – это «приговор результатам судебной реформы».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламент может рассмотреть возможность временного направления судей местных судов в состав апелляционных судов до заполнения вакантных должностей в судах апелляционной инстанции на постоянной основе.

В декабре Денис Маслов отмечал, что в случае, если объявленный ВККС в 2023 году конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов существенно затянется, парламент может принять радикальные меры.

Напомним, что законопроект № 6049 был зарегистрирован в парламенте еще 14 сентября 2021 года.

Законопроект предлагает временно, до завершения конкурса ВККС на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, наделить Высший совет правосудия полномочиями направлять судей местного, апелляционного суда или Верховного Суда в апелляционный суд той же специализации сроком на один год.

Однако против этой инициативы ранее выступил Высший совет правосудия.

В свою очередь, Совет судей Украины не возражал против принятия законопроекта как временного инструмента, направленного на обеспечение возможности осуществления правосудия и устранения угрозы прекращения работы апелляционных судов.

О законопроекте № 6049 в парламенте вновь вспомнили в июне 2024 года и сообщили, что «план «Б» на случай, если конкурс на должности судей апелляционных судов «застопорится» или не оправдает ожиданий с точки зрения заполнения необходимого количества вакантных должностей судей апелляционных судов, может стать реальностью.

Автор: Наталя Мамченко

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