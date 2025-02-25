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В Киеве будут судить 70-летнего водителя «Газели», который влетел в автобус с людьми

20:58, 25 февраля 2025
В результате аварии погибла 72-летняя женщина и пострадали девять человек.
В Киеве будут судить 70-летнего водителя «Газели», который влетел в автобус с людьми
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 В Киеве перед судом предстанет мужчина, совершивший ДТП в Соломенском районе. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Авария произошла в октябре прошлого года на улице Вадима Гетьмана.

Полицейские установили, что 70-летний водитель «Газели» на полной скорости столкнулся с автобусом «Атаман», который стоял на остановке общественного транспорта и осуществлял посадку-высадку пассажиров.

В результате аварии 72-летняя женщина, пассажирка автобуса, получила тяжелые телесные повреждения и погибла в карете скорой, еще девять пассажиров в возрасте от 18 до 71 года получили телесные повреждения разной степени тяжести.

«Проведенная в ходе досудебного расследования экспертиза показала неисправность тормозной системы авто, о которой водитель был осведомлен. Указанное транспортное средство виновник ДТП взял в аренду для осуществления хозяйственной деятельности», - сообщили в полиции.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд для рассмотрения дела по существу.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

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