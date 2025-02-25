У Києві судитимуть 70-річного водія «Газелі», який влетів у автобус з людьми

У результаті аварії загинула 72-річна жінка та постраждало дев’ять осіб.

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У Києві перед судом постане чоловік, який вчинив ДТП у Солом’янському районі. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Аварія сталася у жовтні минулого року на вулиці Вадима Гетьмана.

Поліцейські встановили, що 70-річний водій «Газелі» на повній швидкості зіткнувся з автобусом «Атаман», який стояв на зупинці громадського транспорту та здійснював посадку-висадку пасажирів.

Внаслідок автопригоди 72-річна жінка, пасажирка автобусу, отримала тяжкі тілесні ушкодження та загинула в кареті швидкої, ще дев’ять пасажирів віком від 18 до 71 року отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

«Проведена під час досудового розслідування експертиза показала несправність гальмівної системи авто, про яку водій був обізнаний. Вказаний транспортний засіб винуватець ДТП взяв в оренду для здійснення господарської діяльності», - повідомили у поліції.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду для розгляду справи по суті.

Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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