Міноборони створило державне підприємство «Цифрова Армія»

Очолює держпідприємство «Цифрова Армія» Ірина Кваскова.

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Міністерство оборони створило державне підприємство «Цифрова Армія», яке буде відповідати за сталий стратегічний розвиток цифрових спроможностей Сил оборони за рахунок кооперації з приватним сектором, співпраці з міжнародними інституціями (міждержавними, державними та приватними) у сфері цифрових військових інновацій.

Що має дати створення нового держпідприємства:

Для військових. Проєкти від військових частин, як-от Центру інновацій та розвитку оборонних технологій чи від R&D-лабораторій бригад, отримають додаткові можливості розвитку у співпраці з приватним сектором (України та країн-союзників). Це своєю чергою дасть технічним військовим розробникам впевненість і додаткову мотивацію продовжувати розвиток своїх ідей навіть після закінчення війни.

Для цивільних. Насамперед це подальший розвиток продуктів, які забезпечують швидкість та зручність вирішення питань військового обліку, зокрема відстрочок чи пошуку вакансій у Силах оборони. Також це можливість долучитись до розробки та впровадження оборонних інновацій у складі команди ДП «Цифрова Армія».

Для бізнесів. Продукти та розробки бізнесів та стартапів інтегруватимуться у проєкти Сил оборони й ставатимуть частинами екосистем із повноцінними спроможностями, які потрібні не тільки для асиметричної переваги над ворогом, а й для успішного продажу ідей на закордонних ринках.

Директор держпідприємства «Цифрова Армія» Ірина Кваскова розповіла, що воно має стати платформою, яка об'єднає цифрові продукти у сфері оборони. Йдеться не лише про застосунки Резерв+ та Армія+, але й бойові системи та оборонні інновації.

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