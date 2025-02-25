Минобороны создало государственное предприятие «Цифровая Армия»

Возглавляет госпредприятие «Цифровая армия» Ирина Кваскова.

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Министерство обороны создало государственное предприятие «Цифровая Армия», которое будет отвечать за устойчивое стратегическое развитие цифровых возможностей Сил обороны за счет кооперации с частным сектором, сотрудничества с международными институтами (межгосударственными, государственными и частными) в области цифровых военных инноваций.

Что должно дать создание нового госпредприятия:

Для военных. Проекты от воинских частей, таких как Центр инноваций и развитие оборонных технологий или от R&D-лабораторий бригад, получат дополнительные возможности развития в сотрудничестве с частным сектором (Украины и стран-союзников). Это в свою очередь даст техническим военным разработчикам уверенность и дополнительную мотивацию продолжать развитие своих идей даже после окончания войны.

Для гражданских. Прежде всего, это дальнейшее развитие продуктов, обеспечивающих быстроту и удобство решения вопросов военного учета, в частности отсрочок или поиска вакансий в Силах обороны. Также это возможность принять участие в разработке и внедрении оборонных инноваций в составе команды ГП «Цифровая Армия».

Для бизнеса. Продукты и разработки бизнесов и стартапов будут интегрироваться в проекты Сил обороны и будут становиться частями экосистем с полноценными способностями, необходимыми не только для асимметричного превосходства над врагом, но и для успешной продажи идей на зарубежных рынках.

Директор госпредприятия «Цифровая Армия» Ирина Кваскова рассказала, что оно должно стать платформой, объединяющей цифровые продукты в сфере обороны. Речь идет не только о приложениях Резерв+ и Армия+, но и о боевых системах и оборонных инновациях.

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