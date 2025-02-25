Практика судов
  1. В Украине

Минобороны создало государственное предприятие «Цифровая Армия»

21:16, 25 февраля 2025
Возглавляет госпредприятие «Цифровая армия» Ирина Кваскова.
Минобороны создало государственное предприятие «Цифровая Армия»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны создало государственное предприятие «Цифровая Армия», которое будет отвечать за устойчивое стратегическое развитие цифровых возможностей Сил обороны за счет кооперации с частным сектором, сотрудничества с международными институтами (межгосударственными, государственными и частными) в области цифровых военных инноваций.

Что должно дать создание нового госпредприятия:

Для военных. Проекты от воинских частей, таких как Центр инноваций и развитие оборонных технологий или от R&D-лабораторий бригад, получат дополнительные возможности развития в сотрудничестве с частным сектором (Украины и стран-союзников). Это в свою очередь даст техническим военным разработчикам уверенность и дополнительную мотивацию продолжать развитие своих идей даже после окончания войны.

Для гражданских. Прежде всего, это дальнейшее развитие продуктов, обеспечивающих быстроту и удобство решения вопросов военного учета, в частности отсрочок или поиска вакансий в Силах обороны. Также это возможность принять участие в разработке и внедрении оборонных инноваций в составе команды ГП «Цифровая Армия».

Для бизнеса. Продукты и разработки бизнесов и стартапов будут интегрироваться в проекты Сил обороны и будут становиться частями экосистем с полноценными способностями, необходимыми не только для асимметричного превосходства над врагом, но и для успешной продажи идей на зарубежных рынках.

Директор госпредприятия «Цифровая Армия» Ирина Кваскова рассказала, что оно должно стать платформой, объединяющей цифровые продукты в сфере обороны. Речь идет не только о приложениях Резерв+ и Армия+, но и о боевых системах и оборонных инновациях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

госпредприятие Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин установил доплаты за исполнение обязанностей мобилизованных работников в прокуратуре, судах и Национальной школе судей

Очевидно, речь идет о работниках аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов, Исследовательской службы Верховной Рады, Национальной школе судей Украины, Тренингового центра прокуроров, Высшей школы публичного управления.

Кабмин продлил срок бронирования военнообязанных до 31 марта 2025 года

Отсрочки от призыва, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики или средствами Портала Дия и срок действия которых не истек, действуют до 31 марта.

Урсула фон дер Ляйен с коллегами боятся, что ЕС конфискацией активов РФ в пользу Украины испугает международных инвесторов – Politico

Франция, Германия, Италия, Испания и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опасаются, что конфискацией российских активов на сумму 200 млрд евро для поддержки Украины они напугают международных инвесторов.

Кир Стармер объявил о сокращении бюджета на внешнюю помощь Великобритании

Иностранная помощь Великобритании будет сокращена для увеличения расходов на оборону – Кир Стармер.

Верховная Рада в полупустом зале рассматривает законопроект о создании двух новых судов – СОАС и СААС

Цель создания двух новых судов, кроме того, что это необходимо международным партнерам, не объяснялась.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду