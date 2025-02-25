Суддів місцевих судів будуть відряджати до апеляційних для запобігання зупинці правосуддя – Рада підтримала законопроект

Як зазначив Денис Маслов, в Україні завдяки міжнародним партнерам найбільш відкриті конкурси, але найдовші, і наразі лише 35% апеляційних судів укомплектовані суддями – тому Рада прийняла за основу законопроект з «планом «Б» про відрядження суддів першої інстанції до апеляційних судів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні одні з найбільш відкритих конкурсних процедур в суди завдяки міжнародним партнерам, але вони є одними з найдовших в світі, тому правосуддя в апеляційних судах може незабаром просто зупинитися. Наразі лише третина апеляційних судів забезпечена суддями, що призводить до призначення справ аж на кінець року. На це вказав голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, який виступив доповідачем стосовно законопроекту 6049.

Врешті Верховна Рада 25 лютого прийняла в першому читанні законопроект 6049 щодо відрядження суддів з метою забезпечення здійснення правосуддя та усунення загрози припинення роботи апеляційних судів.

Законопроект було подано до парламенту ще у вересні 2021 року. Його раніше називали в якості «Плану Б» на випадок, якщо конкурс на посади суддів апеляційних суддів «забуксує».

Як зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, прийняття цього законопроекту потрібне просто, щоб не зупинити правосуддя.

«Просто почуйте цифри. З 1081 вакансії в апеляційних судах фактично заповнені і діють 377 суддів. Тобто, 35% від чисельності, яка має бути. Це призводить до затягування справ – ці суди розглядають кримінальні провадження, зараз справи призначаються на кінець року.

Але після чергової взаємодії з нашими шановними партнерами і виконання рекомендацій, ми маємо таке становище, що у нас найвідкритіші конкурсні процедури, але вони одні з найдовших в світі. Тому найближче заповнення вакансій в апеляційних судах очікується – будемо казати м’яко – дуже нескоро. Цей законопроект життєво необхідний, щоб просто завтра не повісити замок на апеляційних судах і не припинити здійснення правосуддя.

До другого читання ми доповнимо, що суддів першої інстанції, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, зможуть тимчасово відрядити для здійснення правосуддя в апеляційний суд. Тимчасово, до моменту коли на цю посаду за конкурсною процедурою не прийде людина. Виключно щоб не зупинити правосуддя», зазначив Денис Маслов.

В свою чергу, член Комітету Сергій Власенко заявив, що цей законопроект – це «вирок результатам судової реформи».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», парламент може розглянути можливість тимчасового відрядження суддів місцевих судів до складу апеляційних судів до заповнення вакантних посад в судах апеляційної інстанції на постійній основі.

У грудні Денис Маслов зазначав, що у разі, якщо оголошений ВККС у 2023 році конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів суттєво затягнеться, то парламент може вдатися до радикальних рішень.

Нагадаємо, що законопроект № 6049 був зареєстрований у парламенті ще 14 вересня 2021 року.

Законопроект пропонує тимчасово, до дня завершення ВККС конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, наділити Вищу раду правосуддя повноваженнями здійснювати відрядження суддів місцевого, апеляційного суду або Верховного Суду до апеляційного суду тієї самої спеціалізації строком на один рік.

Втім проти зазначеної пропозиції раніше виступила Вища рада правосуддя.

У свою чергу Рада суддів України не заперечила щодо прийняття законопроекту як тимчасового інструменту, покликаного забезпечити можливість здійснення правосуддя та усунення загрози припинення роботи апеляційних судів.

Про законопроект № 6049 у парламенті знову згадали у червні 2024 року та повідомили, що «План Б» на випадок, якщо конкурс на посади суддів апеляційних суддів «забуксує» або не виправдає очікувань з точки зору заповнення необхідної кількості вакантних посад суддів апеляційних судів, може стати реальністю.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.