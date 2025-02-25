Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Суддів місцевих судів будуть відряджати до апеляційних для запобігання зупинці правосуддя – Рада підтримала законопроект

13:31, 25 лютого 2025
Як зазначив Денис Маслов, в Україні завдяки міжнародним партнерам найбільш відкриті конкурси, але найдовші, і наразі лише 35% апеляційних судів укомплектовані суддями – тому Рада прийняла за основу законопроект з «планом «Б» про відрядження суддів першої інстанції до апеляційних судів.
Суддів місцевих судів будуть відряджати до апеляційних для запобігання зупинці правосуддя – Рада підтримала законопроект
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні одні з найбільш відкритих конкурсних процедур в суди завдяки міжнародним партнерам, але вони є одними з найдовших в світі, тому правосуддя в апеляційних судах може незабаром просто зупинитися. Наразі лише третина апеляційних судів забезпечена суддями, що призводить до призначення справ аж на кінець року. На це вказав голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, який виступив доповідачем стосовно законопроекту 6049.

Врешті Верховна Рада 25 лютого прийняла в першому читанні законопроект 6049 щодо відрядження суддів з метою забезпечення здійснення правосуддя та усунення загрози припинення роботи апеляційних судів.

Законопроект було подано до парламенту ще у вересні 2021 року. Його раніше називали в якості «Плану Б» на випадок, якщо конкурс на посади суддів апеляційних суддів «забуксує».

Як зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов, прийняття цього законопроекту потрібне просто, щоб не зупинити правосуддя.

«Просто почуйте цифри. З 1081 вакансії в апеляційних судах фактично заповнені і діють 377 суддів. Тобто, 35% від чисельності, яка має бути. Це призводить до затягування справ – ці суди розглядають кримінальні провадження, зараз справи призначаються на кінець року.

Але після чергової взаємодії з нашими шановними партнерами і виконання рекомендацій, ми маємо таке становище, що у нас найвідкритіші конкурсні процедури, але вони одні з найдовших в світі. Тому найближче заповнення вакансій в апеляційних судах очікується – будемо казати м’яко – дуже нескоро. Цей законопроект життєво необхідний, щоб просто завтра не повісити замок на апеляційних судах і не припинити здійснення правосуддя.

До другого читання ми доповнимо, що суддів першої інстанції, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, зможуть тимчасово відрядити для здійснення правосуддя в апеляційний суд. Тимчасово, до моменту коли на цю посаду за конкурсною процедурою не прийде людина. Виключно щоб не зупинити правосуддя», зазначив Денис Маслов.

В свою чергу, член Комітету Сергій Власенко заявив, що цей законопроект – це «вирок результатам судової реформи».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», парламент може розглянути можливість тимчасового відрядження суддів місцевих судів до складу апеляційних судів до заповнення вакантних посад в судах апеляційної інстанції на постійній основі.

У грудні Денис Маслов зазначав, що у разі, якщо оголошений ВККС у 2023 році конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів суттєво затягнеться, то парламент може вдатися до радикальних рішень.

Нагадаємо, що законопроект № 6049 був зареєстрований у парламенті ще 14 вересня 2021 року.

Законопроект пропонує тимчасово, до дня завершення ВККС конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, наділити Вищу раду правосуддя повноваженнями здійснювати відрядження суддів місцевого, апеляційного суду або Верховного Суду до апеляційного суду тієї самої спеціалізації строком на один рік.

Втім проти зазначеної пропозиції раніше виступила Вища рада правосуддя.

У свою чергу Рада суддів України не заперечила щодо прийняття законопроекту як тимчасового інструменту, покликаного забезпечити можливість здійснення правосуддя та усунення загрози припинення роботи апеляційних судів.

Про законопроект № 6049 у парламенті знову згадали у червні 2024 року та повідомили, що «План Б» на випадок, якщо конкурс на посади суддів апеляційних суддів «забуксує» або не виправдає очікувань з точки зору заповнення необхідної кількості вакантних посад суддів апеляційних судів, може стати реальністю.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд суддя Верховна Рада України законопроект місцеві суди

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада не знайшла голосів, щоб викликати членів Кабміну для пояснення деталей угоди про корисні копалини

Пропозицію викликати керівництво Кабміну до Верховної Ради для офіційного пояснення деталей угоди про корисні копалини депутати не підтримали.

Верховна Рада прийняла закон щодо створення в Україні двох нових спеціалізованих адміністративних судів

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – зарплата суддів має бути не менше 131 тисячі грн.

Адвокати повідомляють, що у Дії невірно відображається час судового засідання

Додаток Дія невірно відображає час призначених судових засідань.

До КПК внесуть зміни щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

КПК доповнять новим розділом про особливості досудового розслідування та судового провадження, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії чи тимчасової окупації окремих територій України.

«Відрядження назавжди» — хто з суддів був відряджений безстроково в інші суди, хоча територіальна підсудність справ їх судів змінена не була

ВККС хоче приділити увагу суддям, які були відряджені з судів, територіальна підсудність справ яких змінена не була взагалі або змінювалася лише тимчасово.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області