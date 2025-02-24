Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

Верхолазы ГСЧС ликвидируют очаги тления на ЧАЭС – фото

14:10, 24 февраля 2025
В ГСЧС указывают, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается без изменений.
Верхолазы ГСЧС ликвидируют очаги тления на ЧАЭС – фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ГСЧС сообщили о последствиях российского удара по объекту «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Так, по состоянию на 24 февраля верхолазы-спасатели проводят частичное раскрытие конструкции и ликвидацию очагов тления.

С помощью дронов с тепловизором осуществляется постоянный аэромониторинг, также дополнительно ведется мониторинг с помощью ручных тепловизоров.

В ГСЧС указывают, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается без изменений.

«Выход радиоактивных веществ за установленные границы не зафиксирован – угрозы населению нет», - отметили там.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суду предоставлено дискреционное право при принятии решения о проведении дистанционного судебного разбирательства определять форму судебного заседания – Верховный Суд

Верховный Суд не усматривает существенного нарушения требований уголовно-процессуального закона из-за проведения судебного заседания в апелляционном суде в режиме видеоконференции вопреки желанию осужденного принять личное участие в судебном заседании.

Комитет рекомендовал Раде одобрить изменения в Земельный, Избирательный и другие кодексы касательно административно-территориального устройства

Законопроект предусматривает внесение изменений в 6 кодексов, в частности, Избирательный кодекс, Земельный кодекс, Кодекс о недрах, и 66 законов, в том числе о использовании ядерной энергии и радиационной безопасности, а также о регулировании градостроительной деятельности.

В Верховной Раде предложили усилить правовую защиту сотрудников Службы судебной охраны и ее главы

Как указывают депутаты, глава Службы судебной охраны должен находиться под усиленной защитой от любых попыток физического или морального воздействия.

Народные депутаты предлагают изменения в отношении гендерного равенства и противодействия дискриминации в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ

В Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ предлагается внести ряд изменений для противодействия дискриминации по признаку пола и обеспечения гендерного равенства в армии.

Наши команды продуктивно работают с США над экономическим соглашением, которое мы надеемся подписать в Вашингтоне – Владимир Зеленский во время заседания лидеров G7

Участие в заседании лидеров G7 дистанционно принял Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Белом доме.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду