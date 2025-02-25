Украинцам объяснили, как подтвердить стаж, если трудовая книжка находится на временно оккупированной территории

В Пенсионном фонде отметили, если предприятие находится на временно оккупированной территории, возможно подтвердить льготный стаж не только справками, свидетельствующими об особом характере работы, но и по данным из реестра застрахованных лиц.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, как лицу подтвердить стаж, если его трудовая книжка находится на временно оккупированной территории.

«С 01.01.2004 стаж исчисляется по данным системы персонифицированного учета. До 2004 года – по записям в трудовой книжке», - сообщили в ПФ.

В случае отсутствия трудовой книжки, а также в случаях, когда в ней нет необходимой информации или содержатся неправильные или неточные данные о периодах работы, для подтверждения стажа принимаются выписки или справки учреждений, организаций, выписки из приказов, личные счета и сведения о выдаче заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Порядком подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней предусмотрено подтверждение стажа, в частности, свидетельскими показаниями. Таким образом, это возможно, в частности, если предприятия, учреждения, организации или их правопреемники размещаются (размещались) на временно оккупированной РФ территории Украины или их имущество повреждено или уничтожено в результате военных (боевых) действий.

Согласно указанному Порядку, если предприятие находится на временно оккупированной территории, возможно подтвердить льготный стаж не только справками, свидетельствующими об особом характере работы, но и по данным из реестра застрахованных лиц.

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