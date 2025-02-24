На юриста запретят учиться заочно – комитет одобрил концепцию реформы юридического образования

13:53, 24 февраля 2025
Юридическую профессию нельзя будет получить заочно – комитет Верховной Рады одобрил концепцию законопроекта о реформе права образования.
Получить высшее юридическое образование нельзя будет заочно. Соответствующие предложения содержит проект Концепции законопроекта о высшем юридическом образовании и первичном доступе к юридической профессии, который был одобрен в Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики.
Также, как писала «Судебно-юридическая газета», предусмотрено ввести запрет подготовки юристов в учебных заведениях МВД, СБУ, высших военных учебных заведениях. Как указывают авторы концепции, отказ от подготовки соискателей по специальности «Право» учреждениями МВД и другими учреждениями со специфическими условиями обучения позволит сократить расходы средств из государственного бюджета и сделает более сложным отток кадров из органов правопорядка, в частности полицейских.
Очевидно, подразумевается, что с дипломом заведения МВД или другого ведомственного лица просто не сможет потом стать, например, адвокатом.
Сопредседателями рабочей группы по реформированию юридического образования выступили народные депутаты Николай Стефанчук и Юлия Гришина.
Согласно Концепции реформы юридического образования:
- получение высшего юридического (юридического) образования происходит исключительно по юридической специальности, соответствующей специальности 0421 Law Международной стандартной классификации образования ISCED-F 2013;
- подготовку юристов не могут осуществлять заведения высшего образования со специфическими условиями обучения или высшие военные учебные заведения;
- степень магистра по юридической специальности приобретается на основе полного общего среднего образования;
- подготовка соискателей образования по правовой специальности в системе профессионального высшего образования и по уровням младшего бакалавра и бакалавра не осуществляется
- организация обучения соискателей высшего образования по заочной форме получения образования по юридической специальности реорганизуется на подготовку по смешанной форме обучения (очной и дистанционной), что предусматривает проведение учебных занятий и практической подготовки в объеме не менее половины от общего объема учебных занятий и практической подготовки для очной формы получения высшего образования
- получение высшего юридического (правового) образования осуществляется в учреждениях высшего образования государственной формы собственности, относящихся к сфере управления МОН или в учреждениях высшего образования частной формы собственности.
- усиление влияния Единого государственного квалификационного экзамена по результатам получения высшего образования степени магистра по юридической специальности на результаты внешней оценки качества образовательных программ по праву;
- внедрение тестирования общих обучающих компетентностей с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания при поступлении для получения степени магистра по юридической специальности в качестве альтернативы внешнему независимому оцениванию по математике;
- создание благоприятных условий для привлечения к преподаванию преподавателей из иностранных юридических школ и т.п.
Напомним, что меры по поддержке усилий в реформе юридического образования также упоминались в отчетах Государственной судебной администрации по результатам выполнения донорской программы USAID «Справедливость для всех».
Автор: Наталя Мамченко
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