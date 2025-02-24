На юриста запретят учиться заочно – комитет одобрил концепцию реформы юридического образования

Юридическую профессию нельзя будет получить заочно – комитет Верховной Рады одобрил концепцию законопроекта о реформе права образования.

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Получить высшее юридическое образование нельзя будет заочно. Соответствующие предложения содержит проект Концепции законопроекта о высшем юридическом образовании и первичном доступе к юридической профессии, который был одобрен в Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», предусмотрено ввести запрет подготовки юристов в учебных заведениях МВД, СБУ, высших военных учебных заведениях. Как указывают авторы концепции, отказ от подготовки соискателей по специальности «Право» учреждениями МВД и другими учреждениями со специфическими условиями обучения позволит сократить расходы средств из государственного бюджета и сделает более сложным отток кадров из органов правопорядка, в частности полицейских.

Очевидно, подразумевается, что с дипломом заведения МВД или другого ведомственного лица просто не сможет потом стать, например, адвокатом.

Сопредседателями рабочей группы по реформированию юридического образования выступили народные депутаты Николай Стефанчук и Юлия Гришина.

Согласно Концепции реформы юридического образования:

получение высшего юридического (юридического) образования происходит исключительно по юридической специальности, соответствующей специальности 0421 Law Международной стандартной классификации образования ISCED-F 2013;

подготовку юристов не могут осуществлять заведения высшего образования со специфическими условиями обучения или высшие военные учебные заведения;

степень магистра по юридической специальности приобретается на основе полного общего среднего образования;

подготовка соискателей образования по правовой специальности в системе профессионального высшего образования и по уровням младшего бакалавра и бакалавра не осуществляется

организация обучения соискателей высшего образования по заочной форме получения образования по юридической специальности реорганизуется на подготовку по смешанной форме обучения (очной и дистанционной), что предусматривает проведение учебных занятий и практической подготовки в объеме не менее половины от общего объема учебных занятий и практической подготовки для очной формы получения высшего образования

получение высшего юридического (правового) образования осуществляется в учреждениях высшего образования государственной формы собственности, относящихся к сфере управления МОН или в учреждениях высшего образования частной формы собственности.

усиление влияния Единого государственного квалификационного экзамена по результатам получения высшего образования степени магистра по юридической специальности на результаты внешней оценки качества образовательных программ по праву;

внедрение тестирования общих обучающих компетентностей с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания при поступлении для получения степени магистра по юридической специальности в качестве альтернативы внешнему независимому оцениванию по математике;

создание благоприятных условий для привлечения к преподаванию преподавателей из иностранных юридических школ и т.п.

Напомним, что меры по поддержке усилий в реформе юридического образования также упоминались в отчетах Государственной судебной администрации по результатам выполнения донорской программы USAID «Справедливость для всех».

Автор: Наталя Мамченко

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