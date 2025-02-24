Заведения высшего образования МВД, СБУ, высшие военные учебные заведения лишат права готовить юристов — Комитет одобрил концепцию реформы

Комитетом одобрена концепция реформирования высшего юридического образования и первичного доступа к юридической профессии, которая предусматривает запрет подготовки юристов в учебных заведениях МВД, СБУ, высших военных учебных заведениях – дальше будут готовить законопроект.

Источник фото: studspravka.com.ua

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Парламентский Комитет по вопросам правовой политики одобрил концепцию законопроекта о высшем правовом (юридическом) образовании и первичном доступе к юридической профессии. Следующий этап – разработка и регистрация законопроекта на основании настоящей Концепции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», над концепцией работала рабочая группа, созданная на базе комитетов Верховной Рады по вопросам правовой политики и образования.

В частности, предлагается запретить подготовку юристов в высших учебных заведениях МВД, СБУ, других ведомственных, высших военных учебных заведениях, а также фактически ликвидировать заочную форму юридического образования.

Также количество юридических школ в Украине, по мнению авторов Концепции, необоснованно велико, и их нужно сократить.

Напомним, что меры по поддержке усилий в реформе юридического образования также упоминались в отчетах Государственной судебной администрации по результатам выполнения донорской программы USAID «Справедливость для всех».

Как указывают авторы концепции, отказ от подготовки соискателей по специальности «Право» учреждениями МВД и другими учреждениями со специфическими условиями обучения позволит сократить расходы средств из государственного бюджета и сделает более сложным отток кадров из органов правопорядка, в частности полицейских.

Очевидно, подразумевается, что с дипломом заведения МВД или другого ведомственного лицо просто не сможет потом стать, например, адвокатом. «Подготовка специалистов именно для нужд органов правопорядка по специальности «Правоохранительная деятельность» обусловит более длительное выполнение ими своих функций, а затем уменьшит отток кадров и соответственно потребность в подготовке новых специалистов, что позволит уменьшить объем государственного заказа» – считают члены рабочей группы.

Итак, авторы реформы предлагают установить, что:

• получение высшего юридического (правового) образования происходит исключительно по юридической специальности, соответствующей специальности 0421 Law Международной стандартной классификации образования ISCED-F 2013;

• подготовку юристов не могут осуществлять высшие образования со специфическими условиями обучения или высшие военные учебные заведения;

• степень магистра по юридической специальности приобретается на основе полного общего среднего образования;

• подготовка соискателей образования по правовой специальности в системе профессионального высшего образования и по уровням младшего бакалавра и бакалавра не осуществляется

• организация обучения соискателей высшего образования по заочной форме получения образования по юридической специальности реорганизуется на подготовку по смешанной форме обучения (очной и дистанционной), что предусматривает проведение учебных занятий и практической подготовки в объеме не менее половины от общего объема учебных занятий и практической подготовки для очной формы получения высшего образования

• получение высшего юридического (юридического) образования осуществляется в учреждениях высшего образования государственной формы собственности, относящихся к сфере управления МОН или в учреждениях высшего образования частной формы собственности.

• усиление влияния Единого государственного квалификационного экзамена по результатам получения высшего образования степени магистра по юридической специальности на результаты внешней оценки качества образовательных программ по праву;

• внедрение тестирования общих обучающих компетентностей с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания при поступлении для получения степени магистра по юридической специальности в качестве альтернативы внешнему независимому оцениванию по математике;

• создание благоприятных условий для привлечения к преподаванию преподавателей из иностранных юридических школ и т.п.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», концепция законопроекта предполагает, что на юриста нельзя будет учиться заочно.

Автор: Наталя Мамченко

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