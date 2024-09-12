Заведения высшего образования МВД и СБУ лишат права готовить юристов

Вузы МВД и СБУ не смогут готовить юристов.

Источник фото: studspravka.com.ua

Учреждениям высшего образования, которые находятся в сфере управления Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины, предлагается запретить готовить юристов. Соответствующие предложения содержат проект концепции законопроекта о высшем юридическом образовании и первичном доступе к юридической профессии, который подготовили в Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Предлагается разграничить подготовку специалистов для юридической профессии и подготовку кадров для органов правопорядка.

А именно, в законе предлагают установить, что подготовка соискателей высшего образования по специальностям, позволяющим занимать должности или проводить виды деятельности, квалификационные требования к которым предусматривают наличие высшего юридического образования, не осуществляется в высших военных учебных заведениях, заведениях высшего образования со специфическими условиями обучения и военных учебных подразделениях высшего образования.

Однако подготовка соискателей высшего образования в области безопасности и обороны осуществляется исключительно высшими военными учебными заведениями, заведениями высшего образования со специфическими условиями обучения и военными учебными подразделениями высшего образования.

Как отмечают авторы концепции, отказ от подготовки соискателей по специальности «Право» заведениями со специфическими условиями обучения позволит сократить расходы средств из государственного бюджета, которые прямо направляются на подготовку соискателей в этих заведениях.

«В среднесрочной перспективе такое прекращение подготовки соискателей по специальности Право заведениями со специфическими условиями обучения вероятно будет иметь еще одно следствие уменьшения расходов Государственного бюджета, обусловленных текучестью кадров в органах правопорядка и необходимостью постоянной подготовки значительного количества специалистов. Соответственно, подготовка специалистов именно для нужд органов правопорядка по специальности «Правоохранительная деятельность» обусловит более длительное выполнение ими своих функций, а затем уменьшит отток кадров и соответственно потребность в подготовке новых специалистов, что позволит уменьшить объем государственного заказа» - считают члены рабочей группы .

Как указывают авторы, ведомства, такие как МВД, Министерство юстиции, СБУ и другие, осуществляют управление учреждениями высшего образования, которые находятся в сфере их управления.

«Такие заведения высшего образования имеют отдельный статус военных учебных заведений или заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, отдельный порядок отбора на обучение, выделен значительный объем государственного заказа, что негативно сказывается на соблюдении принципа справедливости и равных условий доступа к получению высшего юридического образования». - указывают депутаты в концепции.

По их словам, в Украине установлены разные условия доступа к высшему юридическому образованию. Так, поступление на факультет по специальности «Право» в военные учебные заведения и заведения высшего образования со специфическими условиями обучения осуществляется по иной процедуре, чем это предусмотрено Порядком (условиями) приема на обучение, утверждаемым МОН, который не распространяется на такие учебные заведения. По мнению авторов, разные условия доступа к юридическому образованию нарушают конституционный принцип равенства доступа к получению высшего образования.

Также концепция законопроекта предполагает, что на юриста нельзя будет учиться заочно.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Офисе Президента финализирован проект Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы, который касается и реформы юридического образования.

Автор: Наталя Мамченко

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