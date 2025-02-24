Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Заклади вищої освіти МВС, СБУ, вищі військові навчальні заклади позбавлять права готувати юристів — Комітет схвалив концепцію реформи

13:33, 24 лютого 2025
Комітетом схвалена концепція реформування вищої правничої освіти та первинного доступу до правничої професії, яка передбачає заборону підготовки правників в навчальних закладах МВС, СБУ, вищих військових навчальних закладах – далі будуть готувати законопроект.
Заклади вищої освіти МВС, СБУ, вищі військові навчальні заклади позбавлять права готувати юристів — Комітет схвалив концепцію реформи
Джерело фото: studspravka.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламентський Комітет з питань правової політики схвалив концепцію законопроекту про вищу правничу (юридичну) освіту та первинний доступ до правничої професії. Наступний етап – розробка і реєстрація законопроекту на підставі цієї Концепції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», над концепцією працювала робоча група, утворена на базі комітетів Верховної Ради з питань правової політики та з питань освіти.

Зокрема, пропонується заборонити підготовку правників у вищих навчальних закладах МВС, СБУ, інших відомчих, вищих військових навчальних закладах, а також фактично ліквідувати заочну форму юридичної освіти тощо.

Також кількість правничих шкіл в Україні, на думку авторів Концепції, є необґрунтовано великою, і їх треба скоротити.

Нагадаємо, що заходи стосовно «підтримки зусиль» у реформі юридичної освіти також згадувалися у звітах Державної судової адміністрації за результатами виконання донорської програми USAID «Справедливість для всіх».

Як вказують автори концепції, відмова від підготовки здобувачів зі спеціальності «Право» закладами МВС та іншими закладами зі специфічними умовами навчання дасть можливість скоротити витрати коштів з державного бюджету і зробить більш складним відтік кадрів з органів правопорядку, зокрема, поліцейських.

Вочевидь, мається на увазі, що з дипломом закладу МВС чи іншого відомчого особа просто не зможе потім стати, до прикладу, адвокатом. «Підготовка фахівців саме для потреб органів правопорядку зі спеціальності «Правоохоронна діяльність» зумовить більш тривале виконання ними своїх функцій, а відтак, зменшить відтік кадрів і відповідно потребу у підготовці нових фахівців, що дасть змогу зменшити обсяг державного замовлення» – вважають члени робочої групи.

Отже, автори реформи пропонують встановити, що:

• здобуття вищої юридичної (правничої) освіти відбувається виключно за правничою спеціальністю, що відповідає спеціальності 0421 Law Міжнародної стандартної класифікації освіти ISCED-F 2013;

• підготовку правників не можуть здійснювати заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання чи вищі військові навчальні заклади;

• ступінь магістра за правничою спеціальністю здобувається на основі повної загальної середньої освіти;

• підготовка здобувачів освіти за правничою спеціальністю в системі фахової передвищої освіти та за рівнями молодшого бакалавра та бакалавра не здійснюється

• організація навчання здобувачів вищої освіти за заочною формою здобуття освіти з правничої спеціальності реорганізовується на підготовку за змішаною формою навчання (очною та дистанційною), що передбачає проведення навчальних занять та практичної підготовки в обсязі не менше половини від загального обсягу навчальних занять та практичної підготовки для очної форми здобуття вищої освіти відповідно до освітньої програми

• здобуття вищої юридичної (правничої) освіти здійснюється у закладах вищої освіти державної форми власності, які належать до сфери управління МОН або у закладах вищої освіти приватної форми власності.

• посилення впливу Єдиного державного кваліфікаційного іспиту за результатами здобуття вищої освіти ступеня магістра за правничою спеціальністю на результати зовнішнього оцінювання якості освітніх програм з права;

• запровадження тестування загальних навчальних компетентностей із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання при вступі для здобуття ступеня магістра за правничою спеціальністю як альтернативи зовнішнього незалежного оцінювання з математики;

• створення сприятливих умов для залучення до викладання викладачів з іноземних правничих шкіл тощо.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» концепція законопроекту передбачає, що на юриста не можна буде навчатися заочно.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ МВС законопроект освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада проголосувала за заяву, що вибори мають відбутися після завершення війни, а сьогодні їх організувати неможливо

У прийнятій постанові Верховна Рада констатує, що воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією.

Народний депутат Ірина Кормишкіна склала депутатські повноваження

Верховна Рада підтримала постанову про припинення депутатських повноважень Ірини Кормишкіної – перед цим їй аплодували.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про скасування Житлового кодексу, який передбачає нові підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

Суду надається дискреційне право під час ухвалення рішення про здійснення дистанційного судового провадження вирішувати питання про форму судового засідання – Верховний Суд

Верховний Суд не вбачає істотного порушення вимог кримінального процесуального закону через проведення судового засідання в апеляційному суді у режимі відеоконференції усупереч бажання засудженого брати особисту участь у судовому засіданні.

Комітет рекомендував Раді схвалити зміни до Земельного, Виборчого та інших кодексів стосовно адміністративно-територіального устрою

Законопроект передбачає внесення змін до 6 кодексів, зокрема, Виборчого кодексу, Земельного кодексу, Кодексу про надра, і 66 законів, зокрема про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку та про регулювання містобудівної діяльності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Люклянчук
    Віталій Люклянчук
    голова Луганського апеляційного суду
  • Олександр Єщенко
    Олександр Єщенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Віталій Брагар
    Віталій Брагар
    заступник голови Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Олена Ковбій
    Олена Ковбій
    член Вищої ради правосуддя, суддя Херсонського окружного адміністративного суду