Заклади вищої освіти МВС, СБУ, вищі військові навчальні заклади позбавлять права готувати юристів — Комітет схвалив концепцію реформи

Комітетом схвалена концепція реформування вищої правничої освіти та первинного доступу до правничої професії, яка передбачає заборону підготовки правників в навчальних закладах МВС, СБУ, вищих військових навчальних закладах – далі будуть готувати законопроект.

Джерело фото: studspravka.com.ua

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Парламентський Комітет з питань правової політики схвалив концепцію законопроекту про вищу правничу (юридичну) освіту та первинний доступ до правничої професії. Наступний етап – розробка і реєстрація законопроекту на підставі цієї Концепції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», над концепцією працювала робоча група, утворена на базі комітетів Верховної Ради з питань правової політики та з питань освіти.

Зокрема, пропонується заборонити підготовку правників у вищих навчальних закладах МВС, СБУ, інших відомчих, вищих військових навчальних закладах, а також фактично ліквідувати заочну форму юридичної освіти тощо.

Також кількість правничих шкіл в Україні, на думку авторів Концепції, є необґрунтовано великою, і їх треба скоротити.

Нагадаємо, що заходи стосовно «підтримки зусиль» у реформі юридичної освіти також згадувалися у звітах Державної судової адміністрації за результатами виконання донорської програми USAID «Справедливість для всіх».

Як вказують автори концепції, відмова від підготовки здобувачів зі спеціальності «Право» закладами МВС та іншими закладами зі специфічними умовами навчання дасть можливість скоротити витрати коштів з державного бюджету і зробить більш складним відтік кадрів з органів правопорядку, зокрема, поліцейських.

Вочевидь, мається на увазі, що з дипломом закладу МВС чи іншого відомчого особа просто не зможе потім стати, до прикладу, адвокатом. «Підготовка фахівців саме для потреб органів правопорядку зі спеціальності «Правоохоронна діяльність» зумовить більш тривале виконання ними своїх функцій, а відтак, зменшить відтік кадрів і відповідно потребу у підготовці нових фахівців, що дасть змогу зменшити обсяг державного замовлення» – вважають члени робочої групи.

Отже, автори реформи пропонують встановити, що:

• здобуття вищої юридичної (правничої) освіти відбувається виключно за правничою спеціальністю, що відповідає спеціальності 0421 Law Міжнародної стандартної класифікації освіти ISCED-F 2013;

• підготовку правників не можуть здійснювати заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання чи вищі військові навчальні заклади;

• ступінь магістра за правничою спеціальністю здобувається на основі повної загальної середньої освіти;

• підготовка здобувачів освіти за правничою спеціальністю в системі фахової передвищої освіти та за рівнями молодшого бакалавра та бакалавра не здійснюється

• організація навчання здобувачів вищої освіти за заочною формою здобуття освіти з правничої спеціальності реорганізовується на підготовку за змішаною формою навчання (очною та дистанційною), що передбачає проведення навчальних занять та практичної підготовки в обсязі не менше половини від загального обсягу навчальних занять та практичної підготовки для очної форми здобуття вищої освіти відповідно до освітньої програми

• здобуття вищої юридичної (правничої) освіти здійснюється у закладах вищої освіти державної форми власності, які належать до сфери управління МОН або у закладах вищої освіти приватної форми власності.

• посилення впливу Єдиного державного кваліфікаційного іспиту за результатами здобуття вищої освіти ступеня магістра за правничою спеціальністю на результати зовнішнього оцінювання якості освітніх програм з права;

• запровадження тестування загальних навчальних компетентностей із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання при вступі для здобуття ступеня магістра за правничою спеціальністю як альтернативи зовнішнього незалежного оцінювання з математики;

• створення сприятливих умов для залучення до викладання викладачів з іноземних правничих шкіл тощо.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» концепція законопроекту передбачає, що на юриста не можна буде навчатися заочно.

Автор: Наталя Мамченко

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