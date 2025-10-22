ЄСПЛ визнав порушення прав у справі «Головчук проти України»

ЄСПЛ встановив, що ліквідація Вищого адміністративного суду України фактично позбавила суддю можливості здійснювати правосуддя протягом шести років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський суд з прав людини 27 березня ухвалив рішення у справі «Головчук проти України» (заяви № 16111/19 та № 4737/21), яке набуло статусу остаточного 15 вересня.

ЄСПЛ встановив, що ліквідація Вищого адміністративного суду України фактично позбавила суддю можливості здійснювати правосуддя протягом шести років. Таке усунення без офіційного звільнення Суд визнав порушенням права на повагу до приватного життя (стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Також ЄСПЛ дійшов висновку, що заявниця не мала доступу до суду для оскарження факту перешкоджання їй у виконанні суддівських функцій, що є порушенням права на доступ до суду (стаття 6 Конвенції).

«Це рішення підкреслює, що навіть за умов реформування судової системи держава зобов’язана гарантувати принцип незмінюваності суддів та забезпечити ефективні механізми їх переведення. Висновки ЄСПЛ будуть ураховані під час підготовки та підвищення кваліфікації суддів у Національній школі суддів України», - заявили у НШСУ.

Повний текст рішення ЄСПЛ:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.