ЕСПЧ признал нарушение прав по делу «Головчук против Украины»

11:11, 22 октября 2025
ЕСПЧ установил, что ликвидация Высшего административного суда Украины фактически лишила судью возможности осуществлять правосудие на протяжении шести лет.
ЕСПЧ признал нарушение прав по делу «Головчук против Украины»
Европейский суд по правам человека 27 марта вынес решение по делу «Головчук против Украины» (заявления № 16111/19 и № 4737/21), которое приобрело статус окончательного 15 сентября.

ЕСПЧ установил, что ликвидация Высшего административного суда Украины фактически лишила судью возможности осуществлять правосудие на протяжении шести лет. Такое отстранение без официального увольнения Суд признал нарушением права на уважение частной жизни (статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Также ЕСПЧ пришел к выводу, что заявительница не имела доступа к суду для обжалования факта препятствования ей в выполнении судебных функций, что является нарушением права на доступ к суду (статья 6 Конвенции).

«Это решение подчеркивает, что даже в условиях реформирования судебной системы государство обязано гарантировать принцип несменяемости судей и обеспечить эффективные механизмы их перевода. Выводы ЕСПЧ будут учтены при подготовке и повышении квалификации судей в Национальной школе судей Украины», — заявили в НШСУ.

Полный текст решения ЕСПЧ:

суд судья ВАСУ ЕСПЧ судебная практика

