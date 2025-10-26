У Бразилії затримали шахраїв, які продавали «чудодійні молитви» від штучного інтелекту

Поліція викрила групу аферистів, які два роки продавали довірливим вірянам персоналізовані «молитви», створені штучним інтелектом.

У Бразилії правоохоронці заарештували 35 осіб, причетних до масштабної афери, у межах якої довірливим вірянам продавали «молитви, створені штучним інтелектом» — у середньому по 10 доларів за кожну. Про це повідомляє видання Oddity Central.

Як працювала схема

Злочинна група діяла два роки у місті Нілополіс. Вони створили псевдокол-центр, який телефонував католикам, дізнавався особисті деталі про їхнє життя, а потім пропонував «персоналізовані молитви», що нібито лікують хвороби й покращують долю.

За даними поліції, частина людей була настільки зворушена «молитвами», що купувала їх знову й знову. Дехто перераховував значні суми, щиро вірячи, що отримує надприродну допомогу.

ШІ — як інструмент маніпуляції

Попри те, що штучний інтелект може приносити користь мільярдам людей, у цьому випадку він став зброєю шахраїв. Алгоритми створювали емоційні тексти, які переконували людей у «божественному» походженні молитов. За оцінками поліції, жертвами могли стати сотні або навіть тисячі людей.

«Пастор» і соцмережі

Вербування починалося в соцмережах, де самопроголошений «пастор» — лідер угруповання — публікував мотиваційні дописи та запрошував користувачів «отримати диво» чи «божественне одкровення». Після цього оператори кол-центру продовжували обман телефоном, переконуючи людей купувати «чудодійні молитви».

Розслідування триває

Усім 35 підозрюваним висунуто обвинувачення у шахрайстві та змові з метою вчинення злочину. Поліція закликала потерпілих звертатися до відділення Нілополіса, щоб офіційно зафіксувати заяви та зміцнити доказову базу.

За словами представників поліції, успіх афери пояснюється тим, що штучний інтелект «підлаштовувався» під кожного співрозмовника, створюючи тексти, які здавалися справді натхненними.

