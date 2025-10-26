Практика судов
В Бразилии задержали мошенников, продававших «чудодейственные молитвы» от искусственного интеллекта

15:27, 26 октября 2025
Полиция раскрыла группу аферистов, которые два года продавали доверчивым верующим персонализированные «молитвы», созданные искусственным интеллектом.
Иллюстративное фото, источник - unsplash
В Бразилии правоохранители арестовали 35 человек, причастных к масштабной афере, в рамках которой доверчивым верующим продавали «молитвы, созданные искусственным интеллектом» — в среднем по 10 долларов за каждую. Об этом сообщает издание Oddity Central.

Как работала схема

Преступная группа действовала два года в городе Нилополис. Они создали псевдоколл-центр, который звонил католикам, узнавал личные детали их жизни, а затем предлагал «персонифицированные молитвы», якобы исцеляющие болезни и улучшающие судьбу.

По данным полиции, часть людей была настолько тронута «молитвами», что покупала их снова и снова. Некоторые перечисляли значительные суммы, искренне веря, что получают сверхъестественную помощь.

ИИ — как инструмент манипуляции

Несмотря на то, что искусственный интеллект может приносить пользу миллиардам людей, в этом случае он стал оружием мошенников. Алгоритмы создавали эмоциональные тексты, которые убеждали людей в «божественном» происхождении молитв. По оценкам полиции, жертвами могли стать сотни или даже тысячи человек.

«Пастор» и соцсети

Вербовка начиналась в соцсетях, где самопровозглашенный «пастор» — лидер группировки — публиковал мотивационные посты и приглашал пользователей «получить чудо» или «божественное откровение». После этого операторы колл-центра продолжали обман по телефону, убеждая людей покупать «чудодейственные молитвы».

Расследование продолжается

Всем 35 подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве и сговоре с целью совершения преступления. Полиция призвала потерпевших обращаться в отделение Нилополиса, чтобы официально зафиксировать заявления и укрепить доказательную базу.

По словам представителей полиции, успех аферы объясняется тем, что искусственный интеллект «подстраивался» под каждого собеседника, создавая тексты, которые казались по-настоящему вдохновенными.

