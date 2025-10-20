Практика судів
Верховний Суд оприлюднив огляд практики у справах щодо відшкодування збитків, завданих посадовими особами юридичних осіб

15:28, 20 жовтня 2025
Опубліковано огляд судової практики у справах про відшкодування збитків, завданих юридичним особам діями або бездіяльністю їхніх посадових осіб.
Верховний Суд оприлюднив огляд практики у справах щодо відшкодування збитків, завданих посадовими особами юридичних осіб
Верховний Суд представив  огляд судової практики у спорах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи (рішення, внесені до ЄДРСР, з 2018 року до серпня 2025 року).

В огляді узагальнено підходи Великої Палати та Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо:

  • юрисдикції спорів цієї категорії;
  • особливостей подання похідних позовів;
  • визначення кола посадових осіб, які можуть нести відповідальність за завдані юридичній особі збитки;
  • змісту та реалізації фідуціарних обов’язків;
  • умов притягнення до відповідальності за завдані юридичній особі збитки (протиправність дій, наявність збитків, причинно-наслідковий зв’язок, вина);
  • застосування позовної давності.

Огляд також містить аналіз статистичних даних щодо ухвалення ВС постанов у цій категорії спорів, який показав, що у 67 %  випадків рішення попередніх судових інстанцій залишено без змін. Такий високий відсоток свідчить про те, що у вирішенні спорів цієї категорії вдалося напрацювати правові підходи, які формують єдність судової практики і створюють атмосферу правової визначеності для учасників відповідних корпоративних спорів.

Зазначається, що цей огляд не охоплює спорів за участю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про притягнення до відповідальності посадових осіб банків. Такі спори мають низку специфічних процесуальних і матеріально-правових аспектів, зумовлених особливим статусом Фонду та регулюванням банківської діяльності. Для забезпечення повноти аналізу готується окремий тематичний огляд, присвячений практиці розгляду таких спорів.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
