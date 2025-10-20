Верховний Суд оприлюднив огляд практики у справах щодо відшкодування збитків, завданих посадовими особами юридичних осіб

Верховний Суд представив огляд судової практики у спорах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи (рішення, внесені до ЄДРСР, з 2018 року до серпня 2025 року).
В огляді узагальнено підходи Великої Палати та Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо:
Огляд також містить аналіз статистичних даних щодо ухвалення ВС постанов у цій категорії спорів, який показав, що у 67 % випадків рішення попередніх судових інстанцій залишено без змін. Такий високий відсоток свідчить про те, що у вирішенні спорів цієї категорії вдалося напрацювати правові підходи, які формують єдність судової практики і створюють атмосферу правової визначеності для учасників відповідних корпоративних спорів.
Зазначається, що цей огляд не охоплює спорів за участю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про притягнення до відповідальності посадових осіб банків. Такі спори мають низку специфічних процесуальних і матеріально-правових аспектів, зумовлених особливим статусом Фонду та регулюванням банківської діяльності. Для забезпечення повноти аналізу готується окремий тематичний огляд, присвячений практиці розгляду таких спорів.
