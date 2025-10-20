Верховный Суд обнародовал обзор практики по делам о возмещении ущерба, нанесенного должностными лицами юридических лиц

Верховный Суд представил обзор судебной практики по спорам о возмещении убытков, причинённых юридическому лицу действиями (бездействием) его должностного лица (решения, внесённые в ЕГРСР, с 2018 года по август 2025 года).
В обзоре обобщены подходы Большой Палаты и Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда относительно:
юрисдикции споров данной категории;
особенностей подачи производных исков;
определения круга должностных лиц, которые могут нести ответственность за причинённые юридическому лицу убытки;
содержания и реализации фидуциарных обязанностей;
условий привлечения к ответственности за причинённые юридическому лицу убытки (противоправность действий, наличие убытков, причинно-следственная связь, вина);
применения исковой давности.
Обзор также содержит анализ статистических данных относительно принятия Верховным Судом постановлений в данной категории споров, который показал, что в 67 % случаев решения предыдущих судебных инстанций оставлены без изменений. Такой высокий показатель свидетельствует о том, что при рассмотрении споров данной категории удалось выработать правовые подходы, которые формируют единство судебной практики и создают атмосферу правовой определённости для участников соответствующих корпоративных споров.
Отмечается, что данный обзор не охватывает споры с участием Фонда гарантирования вкладов физических лиц о привлечении к ответственности должностных лиц банков. Такие споры имеют ряд специфических процессуальных и материально-правовых особенностей, обусловленных особым статусом Фонда и регулированием банковской деятельности.
Для обеспечения полноты анализа готовится отдельный тематический обзор, посвящённый практике рассмотрения таких споров.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.