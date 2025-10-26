Практика судів
В Університеті Лінкольна сталася стрілянина під час зустрічі випускників – є загиблі

13:21, 26 жовтня 2025
В результаті стрілянини – шестеро поранених, одна жертва.
В Університеті Лінкольна сталася стрілянина під час зустрічі випускників – є загиблі
Щонайменше одна людина загинула і шестеро отримали поранення внаслідок стрілянини в Університеті Лінкольна в штаті Пенсильванія, США. Про це повідомило ABC News.

Окружний прокурор округу Честер Кріс де Баррена-Саробе на пресконференції в неділю вранці повідомив, що інцидент трапився поблизу Міжнародного культурного центру університету під час зустрічі випускників після матчу з американського футболу.

Він зазначив, що одну особу, яка мала при собі вогнепальну зброю, затримали. За словами де Баррена-Саробе, правоохоронці розглядають можливу причетність ще однієї особи.

Прокурор уточнив, що інцидент не вважається спланованою масовою стріляниною. «Ми проводимо розслідування, використовуючи всі можливості федеральних, штатних та місцевих правоохоронних органів», – заявив він.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро у дописі в соцмережі X повідомив, що його поінформували про стрілянину, і він запропонував підтримку університету.

Університет Лінкольна, історично афроамериканський заклад, розташований у південно-східній частині Пенсильванії.

