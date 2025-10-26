Практика судов
В Университете Линкольна произошла стрельба во время встречи выпускников – есть погибшие

13:21, 26 октября 2025
В результате стрельбы – шесть раненых, одна жертва.
В Университете Линкольна произошла стрельба во время встречи выпускников – есть погибшие
По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы в Университете Линкольна в штате Пенсильвания, США. Об этом сообщило ABC News.

Окружной прокурор округа Честер Крис де Баррена-Саробе на пресс-конференции в воскресенье утром сообщил, что инцидент произошел возле Международного культурного центра университета во время встречи выпускников после матча по американскому футболу.

Он отметил, что один человек, имевший при себе огнестрельное оружие, был задержан. По словам де Баррена-Саробе, правоохранители рассматривают возможную причастность еще одного человека.

Прокурор уточнил, что инцидент не считается спланированной массовой стрельбой. «Мы проводим расследование, используя все возможности федеральных, штатных и местных правоохранительных органов», — заявил он.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро в посте в соцсети X сообщил, что его проинформировали о стрельбе, и он предложил поддержку университету.

Университет Линкольна, исторически афроамериканское заведение, расположен в юго-восточной части Пенсильвании.

