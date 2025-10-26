У Луврі міг бути «свій» – охоронця підозрюють у допомозі грабіжникам

Поліція виявила докази співпраці та аналізує 150 зразків ДНК

Детективи, які розслідують пограбування Лувру, підозрюють, що один із працівників служби безпеки музею допомагав злочинцям, передавши їм дані про систему безпеки. Про це повідомляє Telegraph із посиланням на джерела, близькі до розслідування.

За інформацією співрозмовників, є докази у вигляді записів і повідомлень, які вказують на співпрацю охоронця з грабіжниками. Він нібито передав конфіденційну інформацію про систему безпеки Лувру.

Прокурорка Парижа Лор Бекко, чий офіс керує розслідуванням, раніше повідомила, що детективи виявили 150 зразків ДНК. «Аналізи потребують часу, навіть якщо вони є пріоритетними для лабораторій. Ми очікуємо результатів найближчими днями, які можуть надати нам зачіпки, особливо якщо виконавці вже перебувають у базі даних», – зазначила вона. Бекко також повідомила, що поліція простежила маршрут грабіжників на скутерах за межі Парижа.

Прокурорка припустила, що пограбування могло статися за внутрішньої допомоги, і підтвердила, що це питання розслідується. Вона додала, що медійне висвітлення справи дає «невелику надію» на те, що злочинці не наважаться активно реалізовувати викрадені коштовності. За її словами, швидкі дії поліції можуть дозволити повернути вкрадене.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин.

Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей.

Додамо, французький музей Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів.

Після зухвалого пограбування серед білого дня Лувр заховав найцінніші коштовності під землею.

