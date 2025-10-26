В Лувре мог быть «свой» – охранника подозревают в помощи грабителям

Полиция обнаружила доказательства сотрудничества и анализирует 150 образцов ДНК.

Детективы, расследующие ограбление Лувра, подозревают, что один из сотрудников службы безопасности музея помогал преступникам, передав им данные о системе безопасности. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По информации собеседников, есть доказательства в виде записей и сообщений, которые указывают на сотрудничество охранника с грабителями. Он якобы передал конфиденциальную информацию о системе безопасности Лувра.

Прокурор Парижа Лор Бекко, чей офис руководит расследованием, ранее сообщила, что детективы обнаружили 150 образцов ДНК. «Анализы требуют времени, даже если они являются приоритетными для лабораторий. Мы ожидаем результатов в ближайшие дни, которые могут дать нам зацепки, особенно если исполнители уже находятся в базе данных», — отметила она. Бекко также сообщила, что полиция проследила маршрут грабителей на скутерах за пределы Парижа.

Прокурор предположила, что ограбление могло произойти при внутренней помощи, и подтвердила, что этот вопрос расследуется. Она добавила, что освещение дела в СМИ дает «небольшую надежду» на то, что преступники не решатся активно реализовывать похищенные драгоценности. По ее словам, быстрые действия полиции могут позволить вернуть украденное.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут.

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

Добавим, французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов.

После дерзкого ограбления средь бела дня Лувр спрятал самые ценные драгоценности под землей.

