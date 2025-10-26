Практика судов
  1. В мире

В Лувре мог быть «свой» – охранника подозревают в помощи грабителям

12:45, 26 октября 2025
Полиция обнаружила доказательства сотрудничества и анализирует 150 образцов ДНК.
В Лувре мог быть «свой» – охранника подозревают в помощи грабителям
Фото: Telegraph
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Детективы, расследующие ограбление Лувра, подозревают, что один из сотрудников службы безопасности музея помогал преступникам, передав им данные о системе безопасности. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По информации собеседников, есть доказательства в виде записей и сообщений, которые указывают на сотрудничество охранника с грабителями. Он якобы передал конфиденциальную информацию о системе безопасности Лувра.

Прокурор Парижа Лор Бекко, чей офис руководит расследованием, ранее сообщила, что детективы обнаружили 150 образцов ДНК. «Анализы требуют времени, даже если они являются приоритетными для лабораторий. Мы ожидаем результатов в ближайшие дни, которые могут дать нам зацепки, особенно если исполнители уже находятся в базе данных», — отметила она. Бекко также сообщила, что полиция проследила маршрут грабителей на скутерах за пределы Парижа.

Прокурор предположила, что ограбление могло произойти при внутренней помощи, и подтвердила, что этот вопрос расследуется. Она добавила, что освещение дела в СМИ дает «небольшую надежду» на то, что преступники не решатся активно реализовывать похищенные драгоценности. По ее словам, быстрые действия полиции могут позволить вернуть украденное.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут. 

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

Добавим, французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов. 

После дерзкого ограбления средь бела дня Лувр спрятал самые ценные драгоценности под землей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ограбление Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду