Військовослужбовцю присудили рік умовного терміну і штраф за те, що той скинув картинку 18+ у Viber

Військовослужбовець розсилав порнографічні матеріали через месенджери Viber та Telegram.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області визнав винним військовослужбовця Збройних Сил України у розповсюдженні порнографічних матеріалів через месенджери Viber та Telegram.

Як встановив суд, солдат однієї з військових частин неодноразово, використовуючи власний мобільний телефон, надсилав іншим особам фото- та відеофайли порнографічного змісту. Ці дії кваліфіковані за ч. 1 та ч. 3 ст. 301 КК України (розповсюдження творів порнографічного характеру, вчинене повторно).

Обвинувачений повністю визнав провину, пояснивши, що діяв у стані алкогольного сп’яніння, та щиро розкаявся у скоєному. Суд врахував щире каяття як пом’якшувальну обставину і дійшов висновку, що виправлення підсудного можливе без ізоляції від суспільства.

Вироком суду чоловіка засуджено до трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням інформації через інтернет, строком на один рік. Водночас, відповідно до ст. 75 КК України, його звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

Суд також стягнув із засудженого процесуальні витрати за проведення експертиз у розмірі 3 565 грн 60 копійок а також оштрафував на 17 тисяч гривень.

Вирок у справі №396/1223/25 може бути оскаржено до Кропивницького апеляційного суду.

