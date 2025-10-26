Военнослужащему присудили год условного срока и штраф за то, что он отправил картинку 18+ в Viber

Военнослужащий рассылал порнографические материалы через мессенджеры Viber и Telegram.

Фото: Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новоукраинский районный суд Кировоградской области признал виновным военнослужащего Вооруженных Сил Украины в распространении порнографических материалов через мессенджеры Viber и Telegram.

Как установил суд, солдат одной из воинских частей неоднократно, используя собственный мобильный телефон, отправлял другим лицам фото- и видеофайлы порнографического содержания. Эти действия квалифицированы по ч. 1 и ч. 3 ст. 301 УК Украины (распространение произведений порнографического характера, совершенное повторно).

Обвиняемый полностью признал вину, пояснив, что действовал в состоянии алкогольного опьянения, и искренне раскаялся в содеянном. Суд учел искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство и пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества.

Приговором суда мужчину осудили к трем годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации через интернет, сроком на один год. В то же время, в соответствии со ст. 75 УК Украины, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Суд также взыскал с осужденного процессуальные расходы за проведение экспертиз в размере 3 565 грн 60 копеек, а также оштрафовал на 17 тысяч гривен.

Приговор по делу №396/1223/25 может быть обжалован в Кропивницком апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.