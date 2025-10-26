Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Военнослужащему присудили год условного срока и штраф за то, что он отправил картинку 18+ в Viber

12:01, 26 октября 2025
Военнослужащий рассылал порнографические материалы через мессенджеры Viber и Telegram.
Военнослужащему присудили год условного срока и штраф за то, что он отправил картинку 18+ в Viber
Фото: Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новоукраинский районный суд Кировоградской области признал виновным военнослужащего Вооруженных Сил Украины в распространении порнографических материалов через мессенджеры Viber и Telegram.

Как установил суд, солдат одной из воинских частей неоднократно, используя собственный мобильный телефон, отправлял другим лицам фото- и видеофайлы порнографического содержания. Эти действия квалифицированы по ч. 1 и ч. 3 ст. 301 УК Украины (распространение произведений порнографического характера, совершенное повторно).

Обвиняемый полностью признал вину, пояснив, что действовал в состоянии алкогольного опьянения, и искренне раскаялся в содеянном. Суд учел искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство и пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества.

Приговором суда мужчину осудили к трем годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации через интернет, сроком на один год. В то же время, в соответствии со ст. 75 УК Украины, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Суд также взыскал с осужденного процессуальные расходы за проведение экспертиз в размере 3 565 грн 60 копеек, а также оштрафовал на 17 тысяч гривен.

Приговор по делу №396/1223/25 может быть обжалован в Кропивницком апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд приговор военнослужащие соцсети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду