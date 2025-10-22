Верховний Суд опублікував огляд практики у справах щодо державної служби

15:41, 22 жовтня 2025
В огляді викладено ключові правові позиції Верховного Суду щодо організації та допуску осіб до конкурсу на зайняття посад державної служби, а також стосовно повноважень конкурсної комісії під час його проведення.
Представлено огляд судової практики Верховного Суду в адміністративних справах, присвячених ключовим питанням державної служби.
У ньому викладено ключові правові позиції Верховного Суду щодо:
- організації конкурсу та допуску осіб до конкурсу на зайняття посади державної служби;
- повноважень конкурсної комісії під час проведення конкурсу на посади державної служби;
- оскарження результатів конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби;
- призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.