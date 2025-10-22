Верховний Суд опублікував огляд практики у справах щодо державної служби

В огляді викладено ключові правові позиції Верховного Суду щодо організації та допуску осіб до конкурсу на зайняття посад державної служби, а також стосовно повноважень конкурсної комісії під час його проведення.

