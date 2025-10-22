Верховный Суд опубликовал обзор практики по делам о государственной службе

15:41, 22 октября 2025
В обзоре изложены ключевые правовые позиции Верховного Суда относительно организации и допуска лиц к конкурсу на занятие должностей государственной службы, а также полномочия конкурсной комиссии во время его проведения.
Представлен обзор судебной практики Верховного Суда по административным делам, посвященным ключевым вопросам государственной службы.
В нем изложены ключевые правовые позиции Верховного Суда по:
- организации конкурса и допуска лиц к конкурсу занятия должности государственной службы;
- полномочиям конкурсной комиссии при проведении конкурса на должности государственной службы;
- обжалованию результатов конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы;
- назначению на должность государственной службы по результатам конкурса.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.