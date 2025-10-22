Верховный Суд опубликовал обзор практики по делам о государственной службе

В обзоре изложены ключевые правовые позиции Верховного Суда относительно организации и допуска лиц к конкурсу на занятие должностей государственной службы, а также полномочия конкурсной комиссии во время его проведения.

