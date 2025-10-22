Практика судов
Верховный Суд опубликовал обзор практики по делам о государственной службе

15:41, 22 октября 2025
В обзоре изложены ключевые правовые позиции Верховного Суда относительно организации и допуска лиц к конкурсу на занятие должностей государственной службы, а также полномочия конкурсной комиссии во время его проведения.
Верховный Суд опубликовал обзор практики по делам о государственной службе
Представлен обзор судебной практики Верховного Суда по административным делам, посвященным ключевым вопросам государственной службы.

В нем изложены ключевые правовые позиции Верховного Суда по:

  • организации конкурса и допуска лиц к конкурсу занятия должности государственной службы;
  • полномочиям конкурсной комиссии при проведении конкурса на должности государственной службы;
  • обжалованию результатов конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы;
  • назначению на должность государственной службы по результатам конкурса.

