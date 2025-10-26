Препарати для схуднення захищають серце навіть без втрати ваги: нове дослідження The Lancet

Ліки для схуднення, зокрема Wegovy, можуть знижувати ризик серцевих захворювань навіть без значної втрати ваги — дослідження.

Препарат семаглутид, відомий як основний компонент популярних засобів для схуднення (зокрема Wegovy), може знижувати ризик серцевого нападу та інсульту незалежно від кількості втрачених кілограмів. Про це свідчать результати масштабного міжнародного дослідження, опублікованого в журналі The Lancet, передає The Guardian.

Дослідження, проведене вченими з Університетського коледжу Лондона (UCL), охопило 17 604 учасники із 41 країни віком від 45 років, які мали надмірну вагу або ожиріння. Половина з них отримувала щотижневі ін’єкції семаглутиду, інша — плацебо.

Раніше було встановлено, що препарат знижує ризик серцевих подій на 20%, але нові результати показали: користь препарату не залежить від втрати ваги.

Водночас вчені помітили, що зменшення об’єму талії — ознака зниження кількості вісцерального (внутрішнього) жиру — частково впливало на покращення серцевих показників. Приблизно третина позитивного ефекту семаглутиду була пов’язана саме зі зменшенням талії.

«Жир на животі є більш небезпечним для серцево-судинного здоров’я, ніж загальна вага, тому зв’язок між зменшенням об’єму талії та користю для серця є логічним», — пояснив професор Джон Дінфілд, головний автор дослідження.

Але дві третини ефекту препарату залишаються нез’ясованими.

Він підкреслив, що семаглутид має ширші лікувальні властивості, ніж просто засіб для схуднення:

«Він безпосередньо впливає на серцеві захворювання та інші стани, пов’язані зі старінням. Це змінює наше уявлення про його можливості».

Дослідники наголошують: серцево-судинну користь можуть отримати навіть люди з невисоким ІМТ (приблизно 27), тобто із незначною надмірною вагою.

Водночас вони закликають зважати на можливі побічні ефекти препарату, особливо якщо його застосовуватимуть ширше — не лише для лікування ожиріння, а й для профілактики серцевих захворювань.

