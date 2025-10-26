Практика судов
Препараты похудения защищают сердце даже без потери веса: новое исследование The Lancet

13:57, 26 октября 2025
Лекарства для похудения, в частности Wegovy, могут снижать риск сердечных заболеваний даже без значительной потери веса — исследование
Фото: iStock / agrobacter
Препарат семаглутид, известный как основной компонент популярных средств для похудения (в частности Wegovy), может снижать риск сердечного приступа и инсульта независимо от количества потерянных килограммов. Об этом свидетельствуют результаты масштабного международного исследования, опубликованного в журнале The Lancet, передает The Guardian.

Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона (UCL), охватило 17 604 участника из 41 страны в возрасте от 45 лет, имеющих избыточный вес или ожирение. Половина из них получала еженедельные инъекции семаглутида, другая — плацебо.

Ранее было установлено, что препарат снижает риск сердечных событий на 20%, однако новые результаты показали: польза препарата не зависит от потери веса.

В то же время ученые заметили, что уменьшение объема талии — признак снижения количества висцерального (внутреннего) жира — частично влияло на улучшение сердечных показателей. Примерно треть положительного эффекта семаглутида была связана именно с уменьшением талии.

«Жир на животе является более опасным для сердечно-сосудистого здоровья, чем общий вес, поэтому связь между уменьшением объема талии и пользой для сердца является логичной», — объяснил профессор Джон Динфилд, главный автор исследования.

Однако две трети эффекта препарата остаются невыясненными.

Он подчеркнул, что семаглутид обладает более широкими лечебными свойствами, чем просто средство для похудения:

«Он напрямую воздействует на сердечные заболевания и другие состояния, связанные со старением. Это меняет наше представление о его возможностях».

Исследователи отмечают: сердечно-сосудистую пользу могут получить даже люди с невысоким ИМТ (примерно 27), то есть с небольшим избыточным весом.

В то же время они призывают учитывать возможные побочные эффекты препарата, особенно если его будут применять шире — не только для лечения ожирения, но и для профилактики сердечных заболеваний.

