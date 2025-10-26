Практика судів
ЄСПЛ визнав: Польща незаконно позбавила чоловіка права бути батьком своїх дітей

15:45, 26 жовтня 2025
ЄСПЛ постановив, що польська влада порушила право військового на сімейне життя, не дозволивши йому юридично визнати батьківство, підтверджене ДНК-тестом.
Європейський суд з прав людини постановив, що Польща порушила право на сімейне життя офіцера армії, який виховував двох дітей, що виявилися його біологічними, але юридично чоловік не був визнаний їхнім батьком. Про це повідомляє Courthouse News.

Обставини справи

Позивач, відомий як A.W., служив в армії та з 2004 по 2009 рік жив із жінкою W.N., яка на той момент перебувала в шлюбі. У них народилися двоє дітей — син у 2005 році та донька у 2007-му. Однак згідно з польським законодавством, батьком дітей автоматично було записано чоловіка W.N. — B.N., адже подружжя офіційно не розлучилося.

ДНК-тест підтвердив, що A.W. є біологічним батьком, а діти називали його «справжнім татом». Проте закон не дозволяв йому оскаржити припущення про батьківство іншої особи — це могли зробити лише мати, її чоловік або сама дитина після досягнення 18 років.

Єдиним шляхом для A.W. було звернутися до прокуратури з проханням подати позов від його імені.

Судова тяганина на роки

Вперше він зробив це у 2006 році, але відмовився від позову після прохання W.N., яка працювала суддею і побоювалася за свою кар’єру. Повторна спроба у 2010 році затяглася через бюрократію: прокурори відкрили справу лише через два роки.

Коли суд розпочав розгляд у 2013 році, він знову зупинився — судді не могли домовитися, хто представлятиме інтереси дітей. Ця суперечка тривала шість років.

До моменту, коли справа зрушила з місця, обом дітям виповнилося 18, і юридично довести батьківство вже було неможливо.

Без права на спілкування

Паралельно A.W. намагався через суд домогтися хоча б права бачитися з дітьми. У 2011 році суд дозволив йому одне піднаглядне побачення на місяць, але мати та її чоловік проігнорували рішення. Спроби примусового виконання тривали роками, однак зустрічей так і не відбулося.

ЄСПЛ підкреслив, що влада не забезпечила жодного контакту між батьком і дітьми до їхнього повноліття, а судові процедури тривали надто довго.

Вердикт ЄСПЛ

Суд визнав, що Польща порушила статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного і сімейного життя.

У рішенні зазначено, що затягування справи було «грубим порушенням принципу оперативності», а сам A.W. не мав жодного ефективного механізму, щоб оскаржити надмірну тривалість процесу.

Компенсація

ЄСПЛ присудив A.W. 20 000 євро моральної компенсації за багаторічні судові поневіряння.

Рішення не надає йому юридичного статусу батька і не відновлює справу, але визнає, що система правосуддя Польщі його підвела.

Влада Польщі може оскаржити це рішення у Великій палаті ЄСПЛ протягом трьох місяців.

