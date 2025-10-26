ЕСПЧ признал: Польша незаконно лишила мужчину права быть отцом своих детей

ЕСПЧ постановил, что польские власти нарушили право военнослужащего на семейную жизнь, не позволив ему юридически признать отцовство, подтвержденное ДНК-тестом.

Европейский суд по правам человека постановил, что Польша нарушила право на семейную жизнь офицера армии, который воспитывал двоих детей, оказавшихся его биологическими, но юридически мужчина не был признан их отцом. Об этом сообщает Courthouse News.

Обстоятельства дела

Истец, известный как A.W., служил в армии и с 2004 по 2009 год жил с женщиной W.N., которая на тот момент состояла в браке. У них родились двое детей — сын в 2005 году и дочь в 2007-м. Однако согласно польскому законодательству, отцом детей автоматически был записан муж W.N. — B.N., поскольку супруги официально не развелись.

ДНК-тест подтвердил, что A.W. является биологическим отцом, а дети называли его «настоящим папой». Однако закон не позволял ему оспорить предположение об отцовстве другого человека — это могли сделать только мать, ее муж или сам ребенок после достижения 18 лет.

Единственным путем для A.W. было обратиться в прокуратуру с просьбой подать иск от его имени.

Судебная волокита на годы

Впервые он сделал это в 2006 году, но отказался от иска по просьбе W.N., которая работала судьей и опасалась за свою карьеру. Повторная попытка в 2010 году затянулась из-за бюрократии: прокуроры открыли дело лишь через два года.

Когда суд начал рассмотрение в 2013 году, процесс снова остановился — судьи не могли договориться, кто будет представлять интересы детей. Этот спор длился шесть лет.

К моменту, когда дело сдвинулось с мертвой точки, обоим детям исполнилось 18, и юридически доказать отцовство уже было невозможно.

Без права на общение

Параллельно A.W. пытался через суд добиться хотя бы права видеться с детьми. В 2011 году суд разрешил ему одно контролируемое свидание в месяц, но мать и ее муж проигнорировали решение. Попытки принудительного исполнения длились годами, однако встреч так и не состоялось.

ЕСПЧ подчеркнул, что власти не обеспечили ни одного контакта между отцом и детьми до их совершеннолетия, а судебные процедуры длились слишком долго.

Вердикт ЕСПЧ

Суд признал, что Польша нарушила статью 8 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на уважение частной и семейной жизни.

В решении отмечено, что затягивание дела было «грубым нарушением принципа оперативности», а сам A.W. не имел никакого эффективного механизма, чтобы обжаловать чрезмерную продолжительность процесса.

Компенсация

ЕСПЧ присудил A.W. 20 000 евро моральной компенсации за многолетние судебные испытания.

Решение не предоставляет ему юридического статуса отца и не возобновляет дело, но признает, что система правосудия Польши его подвела.

Власти Польши могут обжаловать это решение в Большой палате ЕСПЧ в течение трех месяцев.

