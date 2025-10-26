Практика судів
  1. У світі

США відправили найбільший у світі авіаносець до Карибів для боротьби з наркоторгівлею

14:51, 26 жовтня 2025
Авіаносець Gerald R. Ford прямує через Гібралтар на спецоперацію проти наркоторговців.
США відправили найбільший у світі авіаносець до Карибів для боротьби з наркоторгівлею
Фото: U.S. Strategic Command
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони США Піт Гегсет відправив авіаносець USS Gerald R. Ford, найбільший у світі бойовий корабель, до Карибського регіону для участі в антинаркотичній операції. Корабель, який нещодавно стояв біля берегів Майорки, пройде через Гібралтар і приєднається до дій проти наркотрафіку, оголошених Вашингтоном, пише Reuters.

До цього USS Gerald R. Ford кілька місяців провів в Атлантиці, Північному морі та біля узбережжя Хорватії. Під час стоянки на Майорці екіпаж привернув увагу місцевих ЗМІ через активний відпочинок у барах і клубах острова, користуючись іспанськими законами, що дозволяють вживати алкоголь з 18 років, на відміну від США, де ліміт – 21 рік.

Раніше американські військові завдавали удари по суднах, підозрюваних у перевезенні кокаїну, знищивши кілька цілей, що призвело до загибелі десятків людей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду