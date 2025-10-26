США відправили найбільший у світі авіаносець до Карибів для боротьби з наркоторгівлею

Авіаносець Gerald R. Ford прямує через Гібралтар на спецоперацію проти наркоторговців.

Міністр оборони США Піт Гегсет відправив авіаносець USS Gerald R. Ford, найбільший у світі бойовий корабель, до Карибського регіону для участі в антинаркотичній операції. Корабель, який нещодавно стояв біля берегів Майорки, пройде через Гібралтар і приєднається до дій проти наркотрафіку, оголошених Вашингтоном, пише Reuters.

До цього USS Gerald R. Ford кілька місяців провів в Атлантиці, Північному морі та біля узбережжя Хорватії. Під час стоянки на Майорці екіпаж привернув увагу місцевих ЗМІ через активний відпочинок у барах і клубах острова, користуючись іспанськими законами, що дозволяють вживати алкоголь з 18 років, на відміну від США, де ліміт – 21 рік.

Раніше американські військові завдавали удари по суднах, підозрюваних у перевезенні кокаїну, знищивши кілька цілей, що призвело до загибелі десятків людей.

