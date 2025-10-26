Авианосец Gerald R. Ford направляется через Гибралтар на спецоперацию против наркоторговцев.

Министр обороны США Пит Хэгсет отправил авианосец USS Gerald R. Ford, крупнейший в мире боевой корабль, в Карибский регион для участия в антинаркотической операции. Корабль, который недавно стоял у берегов Майорки, пройдет через Гибралтар и присоединится к действиям против наркотрафика, объявленным Вашингтоном, пишет Reuters.

До этого USS Gerald R. Ford несколько месяцев провел в Атлантике, Северном море и у побережья Хорватии. Во время стоянки на Майорке экипаж привлек внимание местных СМИ из-за активного отдыха в барах и клубах острова, пользуясь испанскими законами, разрешающими употреблять алкоголь с 18 лет, в отличие от США, где лимит – 21 год.

Ранее американские военные наносили удары по судам, подозреваемым в перевозке кокаина, уничтожив несколько целей, что привело к гибели десятков людей.

