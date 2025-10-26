У Польщі зняли з рейсу 66-річну пасажирку через «жарт» про вибухівку у багажі

Пасажирка заявила, що сприйняла запитання про безпеку як привід для жарту.

В аеропорту Кракова прикордонники зняли з рейсу 66-річну польку, яка пожартувала про вибухівку у своєму багажі. Інцидент стався під час реєстрації на рейс до Родосу, повідомляє RMF FM.

Як з’ясували прикордонники, жінка заявила працівникам стійки, що нібито має у валізі вибухові матеріали. Після ретельної перевірки жодних небезпечних предметів не виявили. Пасажирка пояснила, що сприйняла запитання про безпеку як привід для жарту.

За поширення неправдивої інформації, яка могла загрожувати безпеці, жінку оштрафували на 500 злотих та не допустили до польоту — рішення ухвалили після консультації з капітаном літака.

Крім того, у тому ж аеропорту прикордонники втрутилися ще в один інцидент — чоловік, який прибув із Болгарії, запалив електронну сигарету на борту літака, порушивши правила безпеки. Його також оштрафували на 500 злотих.

Зауважимо, що Литва закрила два найбільші аеропорти – Вільнюса та Каунаса, а також тимчасово припинила роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як на її територію залетіли гелієві метеорологічні кулі.

