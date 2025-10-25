Литва закрила аеропорти та кордон із Білоруссю через вторгнення метеозондів

Литва призупинила роботу аеропортів Вільнюса та Каунаса, а також закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як радари зафіксували десятки гелієвих куль, що залетіли на територію країни.

Литва закрила два найбільші аеропорти – Вільнюса та Каунаса, а також тимчасово припинила роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як на її територію залетіли гелієві метеорологічні кулі. Це вже третій подібний інцидент за жовтень, пише Reuters.

За даними Національного центру управління кризами Литви, радари зафіксували десятки куль, що перетнули повітряний простір країни. Аеропорти були закриті у п’ятницю ввечері, 24 жовтня, з міркувань безпеки до 2:00 ночі суботи за місцевим часом, а прикордонні переходи з Білоруссю залишатимуться закритими до полудня 26 жовтня.

Уряд країни заявив, що кулі використовують контрабандисти для транспортування нелегальних сигарет, однак також поклав частину відповідальності на білоруську владу.

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене заявила, що національна комісія з безпеки збереться наступного тижня, щоб ухвалити «болючі для контрабандистів і режиму Лукашенка» рішення.

Подібні інциденти за участі дронів також причинили збої в авіасполученні в низці європейських країн — зокрема в аеропортах Копенгагена, Мюнхена та Балтійського регіону.

Аеропорт Вільнюса вже закривався 5 та 21 жовтня через проникнення таких самих куль у повітряний простір столиці.

