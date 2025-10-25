Литва закрыла аэропорты и границу с Беларусью из-за вторжения метеозондов

Литва приостановила работу аэропортов Вильнюса и Каунаса, а также закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью после того, как радары зафиксировали десятки гелиевых шаров, залетевших на территорию страны.

Фото: VSAT

Литва закрыла два крупнейших аэропорта — Вильнюса и Каунаса, а также временно приостановила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью после того, как на ее территорию залетели гелиевые метеорологические шары. Это уже третий подобный инцидент за октябрь, пишет Reuters.

По данным Национального центра управления кризисами Литвы, радары зафиксировали десятки шаров, пересекших воздушное пространство страны. Аэропорты были закрыты в пятницу вечером, 24 октября, из соображений безопасности до 2:00 ночи субботы по местному времени, а пограничные переходы с Беларусью останутся закрытыми до полудня 26 октября.

Правительство страны заявило, что шары используются контрабандистами для перевозки нелегальных сигарет, однако также возложило часть ответственности на белорусские власти.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что национальная комиссия по безопасности соберется на следующей неделе, чтобы принять «болезненные для контрабандистов и режима Лукашенко» решения.

Подобные инциденты с участием дронов также вызвали сбои в авиасообщении в ряде европейских стран — в частности, в аэропортах Копенгагена, Мюнхена и Балтийского региона.

Аэропорт Вильнюса уже закрывался 5 и 21 октября из-за проникновения таких же шаров в воздушное пространство столицы.

