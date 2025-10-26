В Польше сняли с рейса 66-летнюю пассажирку из-за «шутки» о взрывчатке в багаже

Пассажирка заявила, что восприняла вопрос о безопасности как повод для шутки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В аэропорту Кракова пограничники сняли с рейса 66-летнюю польку, которая пошутила о взрывчатке в своем багаже. Инцидент произошел во время регистрации на рейс до Родоса, сообщает RMF FM.

Как выяснили пограничники, женщина заявила сотрудникам стойки, что якобы имеет в чемодане взрывчатые материалы. После тщательной проверки никаких опасных предметов обнаружено не было. Пассажирка объяснила, что восприняла вопрос о безопасности как повод для шутки.

За распространение ложной информации, которая могла угрожать безопасности, женщину оштрафовали на 500 злотых и не допустили к полету — решение было принято после консультации с капитаном самолета.

Кроме того, в том же аэропорту пограничники вмешались еще в один инцидент — мужчина, прибывший из Болгарии, зажег электронную сигарету на борту самолета, нарушив правила безопасности. Его также оштрафовали на 500 злотых.

Отметим, что Литва закрыла два крупнейших аэропорта — Вильнюса и Каунаса, а также временно приостановила работу пунктов пропуска на границе с Беларусью после того, как на ее территорию залетели гелиевые метеорологические шары.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.