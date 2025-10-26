Практика судів
Коли військовослужбовець, який вчинив СЗЧ, може бути звільнений від кримінальної відповідальності – позиція ККС ВС

12:27, 26 жовтня 2025
Військовослужбовця, який самовільно залишив частину під час воєнного стану, звільнили від кримінальної відповідальності.
Коли військовослужбовець, який вчинив СЗЧ, може бути звільнений від кримінальної відповідальності – позиція ККС ВС
Верховний Суд роз’яснив, що військовослужбовець, який уперше вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини) під час дії воєнного стану, може бути звільнений від кримінальної відповідальності. Це можливо за умови, що він добровільно звернувся до суду з відповідним клопотанням і отримав письмову згоду командира на подальше проходження служби у військовій частині.

Таке рішення ухвалила колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у постанові від 31 липня 2025 року у справі № 183/12595/23 (провадження № 51-5705км24).

Обставини справи

Військовослужбовець військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, в умовах воєнного стану самовільно, без поважних причин залишив військову частину, проводив час на власний розсуд за місцем проживання.

Суди попередніх інстанцій визнали військовослужбовця винуватим та засудили за ч. 5 ст. 407 КК.

Позиція ККС

Скасовано рішення судів попередніх інстанцій. Відповідно до ч. 5 ст. 401 КК звільнено особу від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 407 КК, а кримінальне провадження закрито згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК.

Суд вказав, що відповідно до ч. 5 ст. 401 КК (у редакції ЗУ від 20.08.2024 № 3902-ІХ, який набрав чинності 07.09.2024) особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 цього Кодексу, може бути звільнена від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, якщо вона добровільно звернулася з клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини або до місця служби для продовження проходження військової служби та за наявності письмової згоди командира (начальника) військової частини (установи) на продовження проходження такою особою військової служби.

Засуджений, котрий, будучи військовослужбовцем, під час дії воєнного стану вчинив злочин, визначений у ч. 5 ст. 407 КК, звернувся до суду касаційної інстанції з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 401 цього Кодексу. Добровільність свого звернення засуджений підтвердив у судовому засіданні. За наявними в справі даними останній раніше не судимий.

Сторона захисту також подала адресований ККС документ – письмову згоду командира військової частини на подальше проходження засудженим служби в указаній частині. Крім того, до ККС надійшла заява командира військової частини з проханням направити особу до цієї частини для проходження військової служби та доданою письмовою згодою. Отже, у цьому провадженні наявна сукупність умов для звільнення особи від кримінальної відповідальності, визначених ч. 5 ст. 401 КК. А тому клопотання засудженого про повернення до військової частини для проходження військової служби підлягає задоволенню.

Верховний Суд судова практика СЗЧ

