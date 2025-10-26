Практика судов
Когда военнослужащий, совершивший СЗЧ, может быть освобожден от уголовной ответственности – позиция КУС ВС

12:27, 26 октября 2025
Военнослужащего, самовольно покинувшего часть во время военного положения, освободили от уголовной ответственности.
Верховный Суд разъяснил, что военнослужащий, который впервые совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части) во время действия военного положения, может быть освобожден от уголовной ответственности. Это возможно при условии, что он добровольно обратился в суд с соответствующим ходатайством и получил письменное согласие командира на дальнейшее прохождение службы в воинской части.

Такое решение приняла коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в постановлении от 31 июля 2025 года по делу № 183/12595/23 (производство № 51-5705км24).

Обстоятельства дела

Военнослужащий, проходивший службу по призыву во время мобилизации, в особый период, в условиях военного положения, самовольно, без уважительных причин покинул воинскую часть и проводил время по собственному усмотрению по месту жительства.

Суды предыдущих инстанций признали военнослужащего виновным и осудили по ч. 5 ст. 407 УК.

Позиция КУС

Решения судов предыдущих инстанций отменены. В соответствии с ч. 5 ст. 401 УК лицо освобождено от уголовной ответственности по ч. 5 ст. 407 УК, а уголовное производство закрыто согласно п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК.

Суд указал, что согласно ч. 5 ст. 401 УК (в редакции Закона Украины от 20.08.2024 № 3902-ІХ, вступившего в силу 07.09.2024) лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407, 408 этого Кодекса, может быть освобождено от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Украины, если оно добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору или суду о намерении вернуться в эту или другую воинскую часть либо к месту службы для продолжения прохождения военной службы и при наличии письменного согласия командира (начальника) воинской части (учреждения) на продолжение прохождения такой лицом военной службы.

Осужденный, который, будучи военнослужащим, во время действия военного положения совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 407 УК, обратился в суд кассационной инстанции с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности на основании ч. 5 ст. 401 этого Кодекса. Добровольность своего обращения осужденный подтвердил в судебном заседании. По имеющимся в деле данным, ранее он не был судим.

Сторона защиты также подала в КУС документ — письменное согласие командира воинской части на дальнейшее прохождение осужденным службы в указанной части. Кроме того, в КУС поступило заявление командира воинской части с просьбой направить лицо в эту часть для прохождения военной службы и приложенным письменным согласием. Следовательно, в данном производстве имеется совокупность условий для освобождения лица от уголовной ответственности, определенных ч. 5 ст. 401 УК. Поэтому ходатайство осужденного о возвращении в воинскую часть для прохождения военной службы подлежит удовлетворению.

