Прив’язав ланцюгом до мотоблока і тягнув: на Закарпатті чоловік знущався зі свого лабрадора

У селі Тросник Берегівського району 35-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у жорстокому поводженні із лабрадором. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Інцидент трапився 15 жовтня 2025 року. За даними слідства, чоловік прив’язав свого лабрадора металевим ланцюгом до мотоблока та почав тягнути безпорадну тварину польовою дорогою.

Небайдужі місцеві мешканці надали першу допомогу травмованій собаці та викликали ветеринара.

Як підтверджено ветлікарем, в результаті тварина отримала множинні травми голови, шиї, грудної клітки, лап.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

