Привязал цепью к мотоблоку и тянул: в Закарпатье мужчина издевался над своим лабрадором

В селе Тросник Береговского района 35-летнему местному жителю сообщено о подозрении в жестоком обращении с лабрадором. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Инцидент произошёл 15 октября 2025 года. По данным следствия, мужчина привязал своего лабрадора металлической цепью к мотоблоку и начал тащить беспомощное животное по полевой дороге.

Неравнодушные местные жители оказали первую помощь травмированной собаке и вызвали ветеринара.

Как подтвердил ветеринар, в результате животное получило множественные травмы головы, шеи, грудной клетки и лап.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

