Практика судів
  1. У світі

У Британії вперше випробовують новий метод лікування розсіяного склерозу – досвід першої пацієнтки

12:19, 26 жовтня 2025
Перша пацієнтка отримала інфузію модифікованих клітин для зупинки хвороби.
У Британії вперше випробовують новий метод лікування розсіяного склерозу – досвід першої пацієнтки
Фото: Sky News
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії розпочали випробування експериментальної CAR T-терапії для лікування розсіяного склерозу, від якого раніше не існувало ефективних ліків. Про це повідомляє Sky News.

37-річна вчителька біології Емілі Гендерс стала першою пацієнткою, якій ввели інфузію власних Т-клітин, модифікованих у лабораторії для знищення дефектних імунних клітин, що викликають хворобу. Клітини спочатку заморозили в рідкому азоті, а потім розморозили і ввели в кров Емілі.

«Хтось має це зробити. Хтось має бути першим», – зазначила Гендерс.

Емілі живе з діагнозом розсіяного склерозу чотири роки, але жоден із наявних препаратів їй не допоміг. Тричі вона прокидалася з паралізованими ногами. Її батько, який також має цю хворобу, пересувається на кріслі колісному.

«Я хочу уникнути цього стану, наскільки це можливо. Думка про те, що я не зможу бігати за своїми дітьми або навіть підніматися сходами, – це те, чого я хочу уникнути будь-якою ціною. Я хочу зупинити хворобу, перш ніж вона зупинить мене», – сказала жінка.

Розсіяний склероз – хронічне захворювання центральної нервової системи, при якому імунні клітини атакують оболонку нервів у головному та спинному мозку, викликаючи проблеми із зором, рухами, пам’яттю чи мисленням. Досі ліків для повного вилікування не було.

Лікарі з University College London Hospitals (UCLH) очолили міжнародне випробування CAR T-терапії. Вони виділили Т-клітини з крові Емілі, перепрограмували їх для атаки на дефектні В-клітини, що спричиняють хворобу, і повернули модифіковані клітини в кровотік пацієнтки. Науковці сподіваються, що це зупинить пошкодження нервів і прогресування хвороби.

Клер Родді, одна з розробниць методу, назвала це одним із найважливіших проривів у своїй кар’єрі. «Якщо ми зможемо втрутитися за допомогою чогось, що фактично проникає у всі ділянки тіла, де перебувають хвороботворні клітини, і знищує їх, – ми фактично натиснемо перемикач. Відбудеться «перезавантаження» імунної системи, коли шкідливі В-клітини не відновлюються, і залишаються лише нормальні», – пояснила вона.

CAR T-терапію вже успішно застосовують для лікування агресивних видів раку крові, де вона здатна не лише стримувати, а й повністю виліковувати деякі онкозахворювання. Тепер учені досліджують її потенціал для аутоімунних розладів, коли імунна система атакує власний організм. Попередні випробування на пацієнтах із вовчаком показали обнадійливі результати.

У межах випробування AUTO1-MS10, яке проводить UCLH за участі 18 пацієнтів із розсіяним склерозом по всьому світу, тестують препарат Obe-cel, створений Інститутом раку Університетського коледжу Лондона та ліцензований компанією Autolus. Він вважається безпечнішим за попередні покоління CAR T-терапії.

«Жоден із наявних препаратів не є повністю ефективним для запобігання рецидивам. Це може бути одноразове лікування. Це може стати справжнім переломним моментом у тому, як ми лікуватимемо розсіяний склероз у майбутньому», – зазначив головний дослідник проекту Воллес Браунлі.

Емілі Гендерс, усвідомлюючи ризики, висловила надію на новий метод. «Які в мене варіанти? Я можу просто дозволити цій хворобі взяти гору, чекати й спостерігати – і, можливо, мені пощастить, і нічого не станеться. Або ж у мене може статися серйозний рецидив наступного тижня, і я більше ніколи не зможу ходити. Чи готові ми ризикувати? Думаю, ми дійшли висновку, що ні. Ми маємо довіряти науці й медицині, дозволити їм виконати свою роботу», – сказала вона.

Випробування AUTO1-MS10 відкрите для британців віком від 18 до 60 років із рецидивною або прогресуючою формою розсіяного склерозу, чиї симптоми погіршуються попри лікування. Дослідник Фредерік фон Берг із UCL і UCLH закликав таких пацієнтів проконсультуватися з неврологами, щоб з’ясувати, чи можуть вони стати кандидатами для участі у випробуванні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Велика Британія медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Ганечко
    Олена Ганечко
    член Ради суддів України, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Галина Мигаль
    Галина Мигаль
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Пєсков
    В'ячеслав Пєсков
    суддя Великої Палати Верховного Суду