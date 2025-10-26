Практика судов
В Великобритании впервые испытывают новый метод лечения рассеянного склероза – опыт первой пациентки

12:19, 26 октября 2025
Первая пациентка получила инфузию модифицированных клеток для остановки болезни.
В Великобритании впервые испытывают новый метод лечения рассеянного склероза – опыт первой пациентки
Фото: Sky News
В Великобритании начали испытания экспериментальной CAR T-терапии для лечения рассеянного склероза, от которого ранее не существовало эффективных лекарств. Об этом сообщает Sky News.

37-летняя учительница биологии Эмили Гендерс стала первой пациенткой, которой ввели инфузию собственных Т-клеток, модифицированных в лаборатории для уничтожения дефектных иммунных клеток, вызывающих болезнь. Клетки сначала заморозили в жидком азоте, а затем разморозили и ввели в кровь Эмили.

«Кто-то должен это сделать. Кто-то должен быть первым», – отметила Гендерс.

Эмили живет с диагнозом рассеянного склероза четыре года, но ни один из существующих препаратов ей не помог. Трижды она просыпалась с парализованными ногами. Ее отец, который также страдает этой болезнью, передвигается на инвалидной коляске.

«Я хочу избежать этого состояния, насколько это возможно. Мысль о том, что я не смогу бегать за своими детьми или даже подниматься по лестнице, – это то, чего я хочу избежать любой ценой. Я хочу остановить болезнь, прежде чем она остановит меня», – сказала женщина.

Рассеянный склероз – хроническое заболевание центральной нервной системы, при котором иммунные клетки атакуют оболочку нервов в головном и спинном мозге, вызывая проблемы со зрением, движениями, памятью или мышлением. До сих пор лекарств для полного излечения не было.

Врачи из University College London Hospitals (UCLH) возглавили международное испытание CAR T-терапии. Они выделили Т-клетки из крови Эмили, перепрограммировали их для атаки на дефектные В-клетки, вызывающие болезнь, и вернули модифицированные клетки в кровоток пациентки. Ученые надеются, что это остановит повреждение нервов и прогрессирование болезни.

Клэр Родди, одна из разработчиков метода, назвала это одним из важнейших прорывов в своей карьере. «Если мы сможем вмешаться с помощью чего-то, что фактически проникает во все участки тела, где находятся болезнетворные клетки, и уничтожает их, – мы фактически нажмем переключатель. Произойдет «перезагрузка» иммунной системы, когда вредные В-клетки не восстанавливаются, и остаются только нормальные», — пояснила она.

CAR T-терапию уже успешно применяют для лечения агрессивных видов рака крови, где она способна не только сдерживать, но и полностью излечивать некоторые онкозаболевания. Теперь ученые исследуют ее потенциал для аутоиммунных расстройств, когда иммунная система атакует собственный организм. Предварительные испытания на пациентах с волчанкой показали обнадеживающие результаты.

В рамках испытания AUTO1-MS10, которое проводит UCLH с участием 18 пациентов с рассеянным склерозом по всему миру, тестируют препарат Obe-cel, созданный Институтом рака Университетского колледжа Лондона и лицензированный компанией Autolus. Он считается более безопасным, чем предыдущие поколения CAR T-терапии.

«Ни один из существующих препаратов не является полностью эффективным для предотвращения рецидивов. Это может быть однократное лечение. Это может стать настоящим переломным моментом в том, как мы будем лечить рассеянный склероз в будущем», — отметил главный исследователь проекта Уоллес Браунли.

Эмили Гендерс, осознавая риски, выразила надежду на новый метод. «Какие у меня варианты? Я могу просто позволить этой болезни взять верх, ждать и наблюдать – и, возможно, мне повезет, и ничего не произойдет. Или же у меня может случиться серьезный рецидив на следующей неделе, и я больше никогда не смогу ходить. Готовы ли мы рисковать? Думаю, мы пришли к выводу, что нет. Мы должны доверять науке и медицине, позволить им выполнить свою работу», – сказала она.

Испытание AUTO1-MS10 открыто для британцев в возрасте от 18 до 60 лет с рецидивирующей или прогрессирующей формой рассеянного склероза, чьи симптомы ухудшаются несмотря на лечение. Исследователь Фредерик фон Берг из UCL и UCLH призвал таких пациентов проконсультироваться с неврологами, чтобы выяснить, могут ли они стать кандидатами для участия в испытании.

