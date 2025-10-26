У Києві запланована зустріч із Денисом Шмигалем.

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув до України з дводенним візитом, про що повідомив у соцмережі X.

Анушич зазначив, що у Києві проведе зустріч із українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. «Окрім двостороннього візиту, я приїхав до Києва, щоб вшанувати пам’ять мужнього українського народу, українських солдатів і всіх жертв російської агресії проти України», – підкреслив він.

Міністр запевнив, що Хорватія продовжить надавати Україні гуманітарну та військову підтримку. «А під час візиту з міністром оборони я обговорюватиму підтримку української оборонної промисловості, а також співпрацю між хорватською та українською військовими галузями», – додав Анушич.

