В Киеве запланирована встреча с Денисом Шмыгалем.

Фото: Х / Ivan Anušić

Министр обороны Хорватии Иван Анушич прибыл в Украину с двухдневным визитом, о чем сообщил в соцсети X.

Анушич отметил, что в Киеве проведет встречу с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. «Кроме двустороннего визита, я приехал в Киев, чтобы почтить память мужественного украинского народа, украинских солдат и всех жертв российской агрессии против Украины», – подчеркнул он.

Министр заверил, что Хорватия продолжит оказывать Украине гуманитарную и военную поддержку. «А во время визита с министром обороны я буду обсуждать поддержку украинской оборонной промышленности, а также сотрудничество между хорватской и украинской военными отраслями», – добавил Анушич.

