Конкурс в Закарпатський апеляційний суд: на трьох кандидатів очікує співбесіда

ВККС провела співбесіди з чотирма претендентами та визначила, що троє з них можуть продовжити участь у конкурсі на посади суддів Закарпатського апеляційного суду.

Джерело фото: ВККС

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Закарпатському апеляційному суді. Про це інформує ВККС.

Так, за результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Котубей Іван Іванович (737,1 бала) — внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Кімстачов Олег Сергійович (436,39 бала) — не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Маргитич Оксана Іванівна (745,31 бала) — внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Дубчак Наталія Сергіївна (736,96 бала) — внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Заяви про участь у конкурсі на 10 вакантних посад суддів у Закарпатському апеляційному суді подали 30 кандидатів.

Загалом проведено співбесіди з 30 кандидатами: 15 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 5 кандидатів – не підтвердили, з 10 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

