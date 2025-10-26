Конкурс в Закарпатський апеляційний суд: на трьох кандидатів очікує співбесіда

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Закарпатському апеляційному суді. Про це інформує ВККС.
Так, за результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:
Котубей Іван Іванович (737,1 бала) — внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Кімстачов Олег Сергійович (436,39 бала) — не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Маргитич Оксана Іванівна (745,31 бала) — внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Дубчак Наталія Сергіївна (736,96 бала) — внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Заяви про участь у конкурсі на 10 вакантних посад суддів у Закарпатському апеляційному суді подали 30 кандидатів.
Загалом проведено співбесіди з 30 кандидатами: 15 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 5 кандидатів – не підтвердили, з 10 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.
