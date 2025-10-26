Конкурс в Закарпатский апелляционный суд: трех кандидатов ожидает собеседование

ВККС провела собеседования с четырьмя претендентами и определила, что трое из них могут продолжить участие в конкурсе на должности судей Закарпатского апелляционного суда.

Источник фото: ВККС

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Закарпатском апелляционном суде. Об этом сообщает ВККС.

Так, по результатам квалификационного оценивания Комиссией были приняты следующие решения:

Котубей Иван Иванович (737,1 бала) — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Кимстачев Олег Сергеевич (436,39 бала) — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Маргитич Оксана Ивановна (745,31 бала) — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Дубчак Наталия Сергеевна (736,96 бала) — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Заявления об участии в конкурсе на 10 вакантных должностей судей в Закарпатском апелляционном суде подали 30 кандидатов.

Всего проведены собеседования с 30 кандидатами: 15 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 5 — не подтвердили, с 10 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

