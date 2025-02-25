В Киеве будут судить нотариуса и его сообщницу, которые завладели квартирой умершей женщины

После завладения квартирой ее продали за 1,5 млн. гривен.

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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении государственного нотариуса по факту злоупотребления своими служебными полномочиями, связанными с предоставлением публичных услуг с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло тяжкие последствия и одного из участников преступной группы, завладевшей чужой квартирой.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, участники схемы узнали, что владелица квартиры по ул. Лев Лукьяненко умерла в марте 2022 года. Наследников у женщины не было. Обвиняемый подыскал женщину, которая притворялась умершей владелицей квартиры во время оформления договора дарения квартиры. Впоследствии эту квартиру продали за 1,5 млн. гривен.

Обвинительный акт в отношении государственного нотариуса и пособника направлен в Святошинский районный суд города Киева.

Нотариус был отстранен от должности, пока он не осуществляет нотариальную деятельность. По ходатайству прокуратуры на квартиру наложен арест.

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