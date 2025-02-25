У Києві судитимуть нотаріуса та його спільницю, які заволоділи квартирою померлої жінки

Після заволодіння квартирою її продали за 1,5 млн гривень.

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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно державного нотаріуса за фактом зловживання своїми службовими повноваженнями, пов’язаними з наданням публічних послуг з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки та одного з учасників злочинної групи, що заволоділа чужою квартирою.

Як повідомила Київська міська прокуратура, учасники схеми дізналися, що власниця квартири по вул. Левка Лук’яненка померла у березні 2022 року. Спадкоємців жінка не мала. Обвинувачений підшукав жінку, яка вдавала із себе померлу власницю квартири під час оформлення договору дарування квартири. Згодом цю квартиру продали за 1,5 млн гривень.

Обвинувальний акт відносно державного нотаріуса та пособника скеровано до Святошинського районного суду міста Києва.

Нотаріуса було відсторонено від посади, наразі він не здійснює нотаріальну діяльність. За клопотанням прокуратури на квартиру накладено арешт.

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